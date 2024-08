- Le directeur sportif de Bayer, Rolfes, reconnaît que c'est prometteur.

Le patron du sport Simon Rolfes estime que Bayer Leverkusen est sur la bonne voie pour gagner plus de pouvoir. "Beaucoup sous-estiment encore nos immenses capacités. Ce n'est pas le Bayer 04 Leverkusen d'il y a 15 ans. Bayer 04 est le roi de la Rhénanie, nous sommes le symbole international de cette région. Nous sentons cette influence dans tous les domaines, et naturellement, la saison du double victoire a donné un coup de pouce majeur à notre développement", a déclaré le quadragénaire dans une interview publiée par le club de Bundesliga.

D'après lui, les années à venir "offrent une immense occasion d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé que ce que beaucoup pensent possible. Il reste encore beaucoup à accomplir." Il ne considère pas les attentes accrues des fans après la double victoire comme un fardeau : "Le double n'est pas un poids lourd, mais quelque chose qui nous aide et nous propulse en avant. Le défi peut être plus grand, mais en même temps, nous pouvons gagner beaucoup de confiance, de force et de croyance dans notre capacité à renverser des matchs ou à réussir dans des situations de haute pression comme un match à élimination directe."

Cependant, il considère la possibilité de répéter la performance dominante de la saison dernière et de passer une saison de Bundesliga invaincue comme "très faible". "Il y aura des matchs que nous perdrons; des matchs où nous ne serons peut-être pas au mieux de notre forme. Nous n'avons pas joué brillamment dans chaque match de la saison dernière non plus, et cela ne devrait pas être exagéré. Cependant, nous sommes incroyablement ambitieux. Nous avons une équipe talentueuse, de grands joueurs, et nous allons afficher une forte mentalité", a ajouté Rolfes.

D'autres clubs de la ligue pourraient sous-estimer les capacités améliorées de Bayer Leverkusen en raison de leurs performances passées. Cependant, Bayer Leverkusen considère les attentes élevées des fans comme une opportunité plutôt qu'un fardeau, l'utilisant pour renforcer leur confiance et leurs performances.

Lire aussi: