Concours de gouvernance régionale ou votes politiques locaux - Le directeur général, Schwarz, met en garde contre les "entités gouvernementales".

Les résultats récents des élections en Saxe et en Thuringe, selon le président de l'Association des employeurs de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Lars Schwarz, reflètent la relation entre les partis politiques. "Le jeu constant des partis établis ne profite à personne. Et encore moins à notre démocratie et à notre image à l'étranger", a déclaré Schwarz à Schwerin. En conséquence, les partis au pouvoir et de l'opposition à Berlin, ainsi que de nombreuses autorités régionales, partagent la responsabilité de l'essor des factions extrémistes et de gauche.

En Thuringe, l'AfD (Alternative pour l'Allemagne), d'extrême droite, est devenue la force dominante pour la première fois lors d'élections régionales dimanche. En Saxe, le parti d'extrême droite, ainsi qualifié par les services de renseignement des deux États, a remporté une deuxième place serrée, perdant de justesse face à l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU). Le "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW), une faction dissidente de la gauche, a obtenu des résultats à deux chiffres impressionnants sans précédent. Les deux États fédéraux devraient connaître des négociations de coalition difficiles.

Schwarz plaide pour une concurrence réelle pour des solutions supérieures

Schwarz a considéré les résultats des élections comme un appel à se réveiller. "J'exhorte tous les partis gouvernementaux : ne faites pas des questions divisives le point central de la concurrence politique. Arrêtez de dicter ce que les autres doivent ou ne doivent pas faire. Il est grand temps pour une concurrence réelle pour produire de meilleures solutions pour l'avenir de notre nation - rude sur le fond, mais juste dans le ton", a insisté le président de l'association des employeurs.

L'économie souffre depuis longtemps de la politique et de la communication défectueuses au niveau fédéral et régional. "Nous ne pouvons plus nous permettre le statu quo", a souligné Schwarz.

Les résultats des élections sont évalués différemment

La ministre-présidente de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et présidente du SPD, Manuela Schwesig, a trouvé les résultats des élections en Saxe et en Thuringe, en particulier le fort soutien à l'AfD, "déconcertants". La direction régionale des Verts a exprimé des sentiments similaires.

Le président régional de la CDU, Daniel Peters, s'est réjoui des performances de son parti mais s'attend à ce que les discussions de coalition à Erfurt et Dresde soient très complexes. Il s'est abstenu de commenter les discussions à venir : "Mes collègues de la CDU en Saxe et en Thuringe n'ont pas besoin de mes conseils", a-t-il déclaré.

Le président régional de l'AfD, Leif-Erik Holm, a décrit les résultats en Saxe et en Thuringe comme un événement politique sismique. Le désir des citoyens d'une autre forme de politique ne peut plus être ignoré. Ils n'ont pas voté pour l'AfD par protestation, mais par conviction.

Les résultats des élections en Saxe et en Thuringe ont été critiqués par certains responsables politiques, qui les considèrent comme le reflet d'une politique divisée. Schwarz, cependant, voit les résultats comme un appel à une concurrence réelle et à de meilleures solutions.

Lire aussi: