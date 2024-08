- Le directeur général de Rheinmetall prévoit une augmentation significative des revenus.

Le groupe Rheinmetall, spécialisé dans les armes, vise à devenir le leader mondial de son secteur d'ici 2030, selon un rapport du Handelsblatt. "Pour y parvenir, nous avons besoin d'un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards d'euros", a déclaré le PDG Armin Papperger au journal. Ils visent à dépasser la barre des 10 milliards d'euros cette année, ce qui représente une augmentation de 40 %, selon les propos du patron.

Papperger estime que l'expansion de l'entreprise offrira de nombreuses opportunités de se lier avec des politiques influents et d'obtenir des économies de production sur les munitions et les véhicules blindés. Il considère l'augmentation de quatre fois du chiffre d'affaires annuel à 40 milliards d'euros comme un objectif à court terme, les rachats et les fusions étant des éléments clés de leur plan de croissance. Rheinmetall a déjà acquis Loc (établie aux États-Unis) et Expal (Espagne).

Le plan de croissance de Rheinmetall comprend l'exploration d'opportunités avec d'autres industries métallurgiques, car l'expansion au-delà de la production d'armes pourrait offrir des économies potentielles sur les matériaux. D'ici 2030, le groupe vise à augmenter son chiffre d'affaires annuel, non seulement dans les armes et les munitions, mais aussi dans d'autres métaux, en visant un chiffre d'affaires total de 40 milliards d'euros.

