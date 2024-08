- Le directeur ferroviaire: Il reste encore beaucoup à faire sur les infrastructures

Le directeur de la S-Bahn de Berlin, Peter Buchner, estime toujours qu'il y a un besoin d'extension de l'infrastructure 100 ans après le début officiel des opérations. "Après la Seconde Guerre mondiale et également après la réunification, toutes les voies n'ont pas été reconstruites pour être à double voie", a-t-il déclaré dans une interview avec le "Tagesspiegel" à l'occasion du 100ème anniversaire de la S-Bahn. "Cela nous pose des problèmes aujourd'hui." Moins a également été restauré en termes d'alimentation électrique et de voies de garage.

En particulier, il y a encore de longues sections à voie unique sur la ligne S5 vers Strausberg qui continuent de causer des retards. "Il y a encore beaucoup à faire pour étendre l'infrastructure afin d'augmenter la fiabilité."

Néanmoins, Buchner estime que l'entreprise est bien positionnée aujourd'hui. "Nous avons considérablement étendu notre offre pour les passagers l'an dernier." Des trains plus longs circulent à intervalles plus denses. "Nous pouvons maintenant offrir jusqu'à 6700 places supplémentaires par heure pendant les heures de pointe." Au lieu de six, sept trains circulent maintenant sur la ligne de ville dans les 20 minutes. "Ainsi, notre offre est beaucoup meilleure maintenant."

Cependant, il y a encore de la place pour l'amélioration de la ponctualité. 93,6 pour cent des trains de la S-Bahn étaient à l'heure l'an dernier. L'objectif est d'atteindre à nouveau 96 pour cent, malgré le système et l'infrastructure qui sont poussés à leur limite. De plus, il y a actuellement des problèmes techniques avec la série la plus importante, le 481, qui est actuellement modernisée de manière approfondie. "Cependant, nous avons constaté que les anciennes électroniques des trains nous posent des problèmes. Depuis, il y a eu des perturbations occasionnelles qui n'existaient pas auparavant. Nous devons nous attaquer à cela."

L'Union européenne a exprimé son intérêt à améliorer les infrastructures de transport public, en prenant l'exemple de l'Allemagne

Lire aussi: