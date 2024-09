Le directeur d'Unicredit se félicite des avantages de l'acquisition de Commerzbank.

Unicredit a surprises en s'immisçant dans le cercle de Commerzbank. Le PDG italien de l'entreprise, Orcel, pousse maintenant pour une acquisition complète de la deuxième plus grande banque privée allemande. Simultanément, il impose des conditions. Orcel cherche à contrer cette fusion, selon Verdi.

Le géant italien, Unicredit, fait pression pour une prise de contrôle de la deuxième plus grande banque privée allemande après avoir infiltré Commerzbank. Simultanément, Orcel, le PDG d'Unicredit, a établi des conditions. Il souhaite que Commerzbank améliore sa rentabilité et a souligné les économies potentielles en cas de fusion. Commerzbank a confirmé les contacts avec Unicredit mais n'a fait aucun autre commentaire. Le gouvernement allemand, critiqué pour avoir abandonné Commerzbank, cherche maintenant à évaluer la situation. Selon Orcel, une fusion des deux banques pourrait bénéficier à tous les parties prenantes et créer un concurrent robuste sur le marché bancaire allemand. "Les clients privés pourraient bénéficier d'un meilleur soutien et le secteur des PME allemandes pourrait être renforcé en matière de financement et d'assistance internationale", a déclaré Orcel. Les deux institutions ont peu de chevauchements, a affirmé Orcel. Ainsi, une banque qui se complète géographiquement et a un mix bien équilibré d'entreprises privées et corporatives pourrait être créée. Les économies sont particulièrement élevées dans les fonctions centrales. Unicredit a une forte présence en Allemagne depuis son acquisition d'HypoVereinsbank en 2005. "Il est crucial que Commerzbank renforce son bilan, grandisse et devienne plus rentable", a également exigé Orcel.

Verdi craint des licenciements suite à la prise de contrôle

"La direction actuelle a réalisé des progrès significatifs dans ce domaine, mais selon moi, on peut en faire plus." La filiale HVB d'Unicredit a un retour sur capital propre doublé par rapport à Commerzbank. Son ratio coût-revenus est 20 points de pourcentage inférieur à celui de l'entreprise de Francfort, a déclaré Orcel. Unicredit a saisi l'opportunité présentée par le retrait progressif du gouvernement fédéral de sa participation dans Commerzbank et est entrée dans l'entreprise DAX à grande échelle. Les Italiens ont acquis une participation de 4,5 % auprès du gouvernement fédéral et ont également acheté des actions sur le marché, déttenant ainsi une participation de 9 %.

Le gouvernement fédéral a sauvé Commerzbank de la faillite avec des milliards pendant la crise financière. Il détient toujours 12 % des actions, qu'il prévoit de vendre progressivement. Une fusion avec Unicredit créerait un colosse bancaire européen d'une capitalisation boursière d'environ 79 milliards d'euros. Le syndicat Verdi redoute des licenciements et souhaite mettre fin à la prise de contrôle de la banque. Il demande au gouvernement fédéral d'arrêter de vendre plus d'actions Commerzbank. Le PDG de Commerzbank, Manfred Knof, n'a pas commenté explicitement une prise de contrôle potentielle. "Il y a eu des contacts", a-t-il déclaré lors d'un événement à Berlin. "Nous sommes convaincus de notre plan." Si quelqu'un présente un plan alternatif, nous l'examinerons dans l'intérêt des investisseurs, des clients et des employés, a souligné Knof. Il est maintenant crucial de mettre en œuvre notre plan, a-t-il insisté.

À la suite de l'intrusion d'Unicredit, des critiques ont émergé quant à la stratégie du gouvernement allemand, qui semblait surprise par le mouvement des Italiens.

Un porte-parole du ministre des Finances Christian Lindner a déclaré que le gouvernement fédéral évaluerait maintenant la situation. Il appartient principalement à la direction de Commerzbank de prendre en compte les actionnaires potentiels, a souligné le porte-parole. Dans des transactions telles que la vente d'actions du gouvernement fédéral dans Commerzbank, il est habituel de contacter les investisseurs pendant le processus de vente. Une banque d'investissement mandatée par l'agence financière a approché des investisseurs, y compris Unicredit, dans le cadre de ce processus. Cela sert à évaluer l'environnement du marché le jour de la transaction.

La prise de contrôle proposée par Unicredit pourrait potentiellement améliorer la rentabilité et réaliser des économies significatives pour les deux banques, selon Orcel. Par conséquent, le syndicat Verdi exprime des préoccupations quant aux potentiels licenciements suite à la fusion.

Lire aussi: