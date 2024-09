Le directeur d'une entreprise a disparu, après quoi la banque de l'organisation a reçu une facture énigmatique totalisant 11 millions de dollars.

La demande de paiement émanant de fonctionnaires chinois non identifiés intensifie le mystère entourant Bao, qui a fondé en 2005 le cabinet d'investissement de premier plan China Renaissance à Beijing et est devenu un acteur clé dans les opérations de fusion-acquisition pour les entreprises technologiques chinoises.

Il a facilité la fusion en 2015 des principaux services de livraison de nourriture en Chine, Meituan et Dianping. Aujourd'hui, leur plateforme "super app" fusionnée est largement répandue en Chine.

La mystérieuse disparition de Bao a suscité une vive inquiétude dans les industries financière et technologique de la Chine, exacerbant les préoccupations des entreprises pendant une période de ralentissement économique.

Cet incident suit une série de disparitions de dirigeants d'entreprise chinois de premier plan, où les dirigeants disparaissent souvent sans avertissement ni explication.

En 2023, China Renaissance a annoncé l'absence de Bao dans le cadre d'une campagne plus large de lutte contre la corruption. Plus d'un an et demi plus tard, aucun accusation ou allégation formelle n'a été portée contre lui.

L'été dernier, l'Observateur économique, une publication financière contrôlée par l'État, a rapporté que Bao était détenu par la Commission centrale pour la discipline, le contrôle et l'inspection, l'organisme de lutte contre la corruption du Parti communiste chinois, depuis sa disparition. Il était soupçonné d'être impliqué dans une enquête portant sur des pots-de-vin présumés dans le monde des entreprises.

CNN n'a pas réussi à joindre Bao depuis sa disparition.

La facture mystérieuse

En février, Bao a officiellement démissionné de son poste de président et PDG de China Renaissance, invoquant des raisons de santé et des engagements familiaux, selon un communiqué soumis à la bourse de Hong Kong.

China Renaissance a révélé l'existence d'une facture de 11 millions de dollars la semaine dernière dans un rapport séparé et différé soumis à la bourse de Hong Kong. Le cabinet d'investissement a déclaré : "Nous n'avons pas connaissance de, et ne disposons pas d'informations fiables concernant l'état de toute enquête dans laquelle M. Bao pourrait coopérer."

La banque reconnaît ne disposer que de peu d'informations sur l'affaire, y compris la facture et la demande de paiement correspondante, reçue lors des trois derniers mois de 2023 et ultérieurement réglée. Ses commissaires aux comptes ont eu du mal à comptabiliser le paiement dans les registres financiers, selon les informations rapportées par le Financial Times, fondées sur des sources anonymes. CNN a contacté le cabinet d'investissement pour obtenir plus de détails.

Finalement, China Renaissance a classé le paiement dans la catégorie "autres créances", qui désigne généralement les dettes impayées d'un client à une entreprise pour des biens ou des services livrés.

Le cabinet d'audit chinois Zhonghui Anda CPA a émis un avis "limité" sur ses résultats annuels 2023, faisant état de possibles omissions ou inexactitudes.

Deloitte Touche Tohmatsu, l'une des "Big Four" des cabinets d'audit internationaux, a démissionné en décembre de son poste d'auditeur de China Renaissance, incapable de joindre Bao.

Le départ soudain de Bao de China Renaissance en tant que président et PDG, invoquant des raisons de santé, s'est produit dans un contexte de secteur des affaires axé sur la technologie, mis en évidence par l'existence d'une facture de 11 millions de dollars et de la demande de paiement correspondante.

Malgré l'origine obscure du paiement et l'avis limité de Zhonghui Anda CPA sur les résultats annuels de China Renaissance, la banque continue de

