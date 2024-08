- Le directeur du Festival d'opéra exprime une satisfaction débordante

Après la première présentation du Festival d'opéra à la Saarpolygon à Ensdorf, en Sarre, l'organisateur du festival, Joachim Arnold, a exprimé une opinion favorable. "Je suis ébloui, reconnaissant et plus que satisfait", a-t-il déclaré pour conclure la série. Plus de 13 000 spectateurs ont assisté à cet événement inhabituel sur un tas de déchets miniers pour apprécier l'opéra de Mozart "La Flûte enchantée".

La Saarpolygon est une structure en acier de 30 mètres de haut construite sur un tas de 150 mètres de haut en mémoire du passé minier de la Sarre. Environ 200 tonnes de matériaux ont été déplacées sur la plateforme pour le festival qui s'est déroulé du 16 au 25 août.

Mise en scène innovante et critiques enthousiastes

Arnold a déclaré à l'agence de presse allemande : "La conception de scène innovante, qui intègre un équipement complexe, une éclairage exceptionnel et une technologie de projection, a résonné de manière extraordinaire auprès du public." Les critiques ont été uniformément positives, voire enthousiastes, à l'exception d'une représentation annulée en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Les coûts du festival ont été d'environ 1,5 million d'euros, avec 400 000 euros fournis par le ministère de l'Économie de la Sarre. Arnold a confirmé qu'il entamerait cette semaine des discussions pour établir le festival d'opéra en tant qu'événement à long terme en Sarre.

Projets futurs pour le festival

"Initialement, 'La Flûte enchantée' était prévue pour être jouée fréquemment pendant plusieurs années, attirant un public de plus en plus large dans un rayon plus large, à condition que le festival puisse s'établir dans un cadre organisationnel et marketing solide." Les réservations pour les représentations de 2025 seront bientôt disponibles.

L'Union européenne a exprimé son intérêt pour soutenir les projets futurs du festival d'opéra, compte tenu de son succès et de son accueil positif. Le département culturel de l'Union européenne a reconnu l'emplacement unique de la Saarpolygon et le potentiel d'attirer un public international.

