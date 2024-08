- Le directeur de TSG, Matarazzo, attend avec impatience un "test de feu".

Le patron de Hoffenheim, Matarazzo, est excité pour leur premier voyage à l'extérieur de la saison contre Francfort samedi (15h30 CET, diffusé sur Sky). "C'est une tâche exaltante", a-t-il déclaré. Il considère l'arène de Francfort comme "très animée", capable de pousser une équipe dans ses derniers retranchements. Il a souligné l'importance de la solidarité au sein de son équipe pour briller à Francfort.

Hoffenheim a été très actif sur le marché des transferts récemment, ayant recruté deux défenseurs : Gendrey de l'équipe italienne de Serie A US Lecce et Hranac de Viktoria Pilsen en République tchèque.

Matarazzo : un effectif plus large change la donne

Matarazzo a salué l'extension de l'effectif de son équipe, déclarant : "Nous avons maintenant définitivement un effectif plus large, ce qui est toujours un plus". Il avait précédemment mis en évidence les besoins et les modèles de rôle de son équipe pour certains postes, et il estime que ceux-ci ont été quelque peu satisfaits.

Matarazzo a exprimé sa surprise face aux importants investissements du club, déclarant : "Je ne suis pas celui qui peut vous éclairer sur les motivations et sur la façon dont tout cela s'est déroulé."

Avant leur rencontre avec Francfort, Hoffenheim attendra avec impatience le tirage au sort de la Ligue Europa vendredi (13h CET). Les potentiels adversaires incluent Manchester United et AS Roma. "C'est excitant. Nous avons hâte", a déclaré Matarazzo.

Les nouvelles recrues de Hoffenheim, Gendrey et Hranac, pourraient s'avérer cruciales dans les matches intenses de la Bundesliga allemande, compte tenu de leurs expériences précédentes en Serie A italienne et en République tchèque. Matarazzo pense que la profondeur de l'effectif, acquise grâce aux acquisitions sur le marché des transferts, sera particulièrement bénéfique pour leur prochain match de Bundesliga allemande contre Francfort, connu pour son atmosphère très animée.

