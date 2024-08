Le directeur de l'équipe de Williams considère Schumacher comme manquant d'unicité ou de qualités extraordinaires.

James Vowles, le patron de l'équipe Williams, a expliqué pourquoi il a opté contre Mick Schumacher et sélectionné le pilote argentin de Formule 1 débutant Franco Colapinto suite au départ du pilote Logan Sargeant. "Mick aurait fait un bon travail", a déclaré Vowles lors de sa ronde de médias à Monza. Cependant, Schumacher, comme Colapinto, est considéré comme "bon, mais pas exceptionnel" - "nous devons être honnêtes à ce sujet".

La différence significative entre le Schumacher de 25 ans, qui a été un pilote régulier chez Haas en 2021 et 2022, et le Colapinto de quatre ans son cadet réside dans l'historique de l'Argentin avec Williams. Colapinto, qui a disputé sa dernière course en Formule 2, a "effectué de nombreux tours, peut-être des milliers, dans notre simulateur". Il a déjà piloté la voiture lors d'une séance d'essais libres cette année. Et selon les données, il a montré des progrès significatifs. C'est pourquoi l'équipe a décidé d'investir dans l'avenir plutôt que dans un autre pilote.

Après que Williams ait congédié le pilote américain accident-prone Sargeant suite à un autre grave accident à Zandvoort le week-end dernier, Schumacher, ainsi que Colapinto et Liam Lawson, pilote de Red Bull, étaient de sérieux candidats pour les courses restantes. Pour 2025, Alex Albon et Carlos Sainz sont déjà engagés chez Williams. Le temps de Colapinto, qui a apporté un commanditaire majeur avec lui, est enfin venu dans la première ligne de l'équipe.

"James est un type malin. Il aura choisi ses mots avec soin", a déclaré le patron de Mercedes Motorsport Toto Wolff à propos de son ancien stratège en chef Vowles et a défendu Schumacher : "Mick a remporté la Formule 2, 3 et 4. Il a eu du mal dans l'environnement Haas. Nous n'avons pas tout vu de lui encore. Mais chaque équipe doit prendre les meilleures décisions pour elle-même." Vowles a remarqué une évolution chez Mick Schumacher. Le fils du recordman du monde Michael Schumacher a "amélioré considérablement par rapport à son époque chez Haas". Schumacher est "un pilote capable" qui a "réalisé un travail exceptionnel pour Alpine, Mercedes et McLaren".

Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps, tandis qu'Andrea Kimi Antonelli a connu un accident spectaculaire dans la ville natale de Ferrari, Monza (course dimanche à 15h/CET sur RTL et Sky et dans le live ticker sur ntv.de). Hamilton, qui sera soutenu par les tifosi en tant que pilote Ferrari l'année prochaine, a été le plus rapide en 1:20.738 minutes dans la chaleur estivale - mais seulement de trois millièmes de seconde devant Norris, le pilote McLaren qui a ranimé l'excitation du championnat du monde au moins depuis sa victoire impressionnante à Zandvoort la semaine dernière.

Le tenant du titre Max Verstappen chez Red Bull, qui est censé être encore en difficulté, a dû se contenter de la 14e place, mais le leader du championnat du monde (avance de 70 points sur Norris) n'a pas réussi un tour rapide. Nico Hülkenberg, en revanche, a impressionné en terminant septième chez Haas. Le pilote argentin Franco Colapinto, qui a remplacé Sargeant chez Williams avant Mick Schumacher, a terminé 17e.

