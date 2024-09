Le directeur de Bosch envisage de lancer des réductions supplémentaires de main-d'œuvre

Bosch rencontre des défis dans divers secteurs de vente, entraînant potentiellement des pertes d'emploi pour des milliers de salariés. Le PDG de Bosch, Hartung, suggère la possibilité de nouveaux licenciements, déclarant : "Le contexte économique actuel rend les prévisions difficiles. Il est incertain quels secteurs de production seront essentiels dans quelles zones dans cinq ans. Par conséquent, il n'est pas impossible que les ressources doivent être déplacées ou réduites."

Aucune décision explicite n'a été prise concernant l'usine de Hildesheim, selon Hartung. Il a mentionné : "Pour l'instant, aucune décision n'a été prise concernant notre usine de moteurs électriques de Hildesheim." Il n'y a actuellement aucun débat en cours concernant les ajustements à l'usine de Hildesheim. Hartung a souligné que Bosch valorise la négociation avec les représentants des employés pour maintenir la compétitivité. Bosch est prêt à collaborer avec les représentants pour éviter les licenciements pour des raisons opérationnelles, mais si des usines entières ne peuvent plus fonctionner économiquement, c'est une "situation nouvelle". L'an dernier, Bosch a conclu un accord avec les représentants des employés allemands garantissant la sécurité de l'emploi pour environ 80 000 employés jusqu'en 2027.

Bosch fait face à des risques d'emploi pour 7 000 travailleurs, près de la moitié dans le segment de la technologie automobile. L'entreprise fabrique également des pompes à chaleur, des appareils ménagers et des outils électriques, entre autres. Cependant, Hartung a souligné en juillet au "Frankfurter Allgemeine Zeitung" que Bosch rencontrait actuellement des problèmes de demande dans tous les domaines.

Utiliser les fonds climat pour l'infrastructure de recharge

Hartung a exhorté la coalition du trafic lumineux à mettre en œuvre les fonds climat mentionnés dans leur accord. "Les fonds climat pourraient toujours être sur la table. Ils pourraient être alloués de différentes manières : soit remboursés à la population, soit réduire les coûts des carburants à faible teneur en CO2, soit accélérer l'expansion de l'infrastructure de recharge." Hartung a toutefois mis en garde contre l'utilisation des subventions pour les VE comme intervention sur le marché.

De plus, Hartung a suggéré d'intensifier la promotion des carburants à faible teneur en CO2 à la lumière de l'interdiction prochaine des nouvelles immatriculations de moteurs à combustion interne. "Même après 2035, certains clients pourraient continuer à désirer des moteurs à combustion interne, et ainsi conduire leurs anciennes voitures aussi longtemps que possible", a déclaré Hartung. Il croit que le prix du CO2 pourrait jouer un rôle important dans la régulation des carburants. Cependant, Hartung a mis en garde contre l'imposition de lourdes taxes sur les carburants fossiles, en avertissant que "la mobilité et la logistique pourraient devenir excessivement coûteuses, mettant en péril l'équilibre social". Les fonds collectés grâce au prix du CO2 doivent être renvoyés à l'économie, a-t-il ajouté.

Compte tenu des déclarations du PDG concernant les possibles transferts et réductions de ressources, il pourrait y avoir une réduction du travail chez Bosch pour s'adapter au climat économique incertain et aux secteurs de production en mutation. Bosch est ouvert à la collaboration avec les représentants des employés pour prévenir les pertes d'emploi, mais reconnaît que certaines usines pourraient ne plus être économiquement viables si nécessaire.

