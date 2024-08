- Le directeur artistique de la galerie préconise des mesures strictes contre le COVID-19.

Pendant la propagation du virus COVID-19, la gestion des galeries d'art et des musées a été inappropriée et discutée, selon Jörg-Uwe Neumann, le directeur de la Kunsthalle de Rostock. Neumann a déclaré, lors d'un entretien avec l'agence de presse allemande, "L'épidémie de COVID-19 a apporté beaucoup de douleur et de souffrance, et la manière dont les musées et l'art ont été gérés a ajouté à cette misère." Les musées ont été parmi les premiers établissements à être fermés et les derniers à rouvrir, symbolisant une position politique questionable. Il est crucial de comprendre pourquoi de telles décisions ont été prises et comment elles ont été justifiées.

Neumann, qui dirige la Kunsthalle depuis 2009, a souligné l'application incohérente des règles. "Un grand magasin de bricolage peut accueillir plus de visiteurs en une journée que la Kunsthalle n'en accueille en un mois, et pourtant les magasins de bricolage sont restés ouverts. C'était difficile à avaler pour moi", a-t-il déclaré. Les musées avaient la capacité de mettre en place des mesures de distanciation sociale et d'exiger le port de masques, compte tenu de leurs intérieurs spacieux. "Nous avons un restaurant dans notre bâtiment. J'aurais pu le rouvrir, mais pas le musée. C'était ridicule", a rappelé Neumann, âgé de 63 ans.

Analyser et traiter la situation ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Sur le moment, tout était nouveau pour tout le monde. "Mais nous devrions nous demander : pourquoi les musées ont-ils dû rester fermés pendant une période aussi longue ?" Seule

