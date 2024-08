- Le diplomate ukrainien exprime son espoir d'une affirmation ferme sur la question du budget

L'Ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, Oleksii Makeiev, a exhorté l'administration allemande à maintenir son aide à l'Ukraine. Makeiev s'est exprimé dans "Bild am Sonntag", déclarant : "La sécurité de l'Europe dépend de la capacité et de la détermination politique de l'Allemagne à continuer de jouer un rôle clé dans le soutien à l'Ukraine". L'Ukraine espère que le gouvernement allemand trouvera des moyens de couvrir leurs dépenses de sécurité conjointes et que le Bundestag exprimera fortement et explicitement son soutien au plan budgétaire de 2025.

Cela suit un article dans le "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) selon lequel le gouvernement allemand ne prévoit pas d'allouer de fonds supplémentaires pour l'aide militaire à l'Ukraine pour le moment. Le journal fait référence à une lettre du ministre des Finances Christian Lindner (FDP) datée du 5 août, qui est également en possession de l'agence de presse allemande. Au lieu de cela, ils misent sur le fait que l'Ukraine recevra un soutien futur, conformément à l'accord des pays du G7, grâce aux intérêts des actifs d'État russes gelés.

Cependant, un porte-parole du ministère des Finances a reconnu samedi qu'ils pourraient envisager de fournir des fonds supplémentaires à court terme, à condition que les exigences supplémentaires soient clairement énoncées et vérifiables. La déclaration disait : "Pour respecter toutes les réglementations budgétaires et obtenir l'approbation du Bundestag allemand, les exigences supplémentaires doivent être clairement énoncées et vérifiables". Le ministère des Finances n'a pas encore reçu de demande officielle à cet effet. "Par conséquent, ni une analyse ni une décision ne peuvent être prises". Ainsi, la responsabilité est transférée au ministère de la Défense.

L'Allemagne est un allié clé sur lequel l'Ukraine s'appuie pour son aide et son soutien politique. L'administration allemande étudie actuellement la possibilité de fournir des fonds supplémentaires à court terme pour aider l'Ukraine à couvrir ses dépenses de sécurité conjointes.

