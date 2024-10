Le diplomate russe basé aux États-Unis conclut son mandat et part pour Moscou.

23:16 Heure locale Ukraine : Les forces russes tuent plus fréquemment les soldats capturés - 93 soldats exécutés

Des sources fiables suggèrent que les troupes russes qui envahissent ont commencé à exécuter les prisonniers de guerre ukrainiens en grand nombre. Selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, Youri Belousov, chef du département de la guerre du Bureau du procureur général, a déclaré à la radio nationale : "Nous avons actuellement des informations sur 93 de nos soldats qui ont été exécutés sur le champ de bataille", a-t-il déclaré. Belousov a souligné que 80 % des prisonniers de guerre ukrainiens avaient été exécutés cette année. Cette pratique a commencé en novembre 2023. "Le comportement des soldats russes envers nos prisonniers de guerre s'est détérioré", a fait remarquer Belousov.

22:42 Heure locale : Rapport préliminaire sur les concessions potentielles de Kyiv pour l'adhésion à l'OTAN

L'Ukraine continue de travailler à récupérer les territoires occupés par la Russie ces dernières années. Mais comment ? L'Ukraine manque de troupes, d'armes et de soutien de l'alliance occidentale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kyiv travaillait avec Washington et d'autres pays sur des "décisions importantes" pour la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. Selon le "Financial Times", la nouvelle stratégie de l'Ukraine consiste à demander à ses alliés un soutien militaire et diplomatique pour amener la Russie à la table des négociations. Les diplomates occidentaux et même certains officiels ukrainiens estiment que des garanties de sécurité substantielles pourraient être la base d'une solution pacifique. Dans ce contexte, la Russie conserverait effectivement, mais pas légalement, le contrôle sur une partie ou la totalité des territoires ukrainiens qu'elle occupe actuellement. Il y a des spéculations sur la possibilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN dans ce scénario.

22:01 Heure locale Analystes : La Russie perd trois fois plus d'équipement, l'Ukraine attend des livraisons de chars

La Russie perdrait trois fois plus d'équipement que l'Ukraine et "épuise progressivement ses stocks d'équipement soviétique hérité, tandis que sa production, comme celle de l'Ukraine, ne compense qu'une petite partie de ses pertes", selon Jakub Janowski, analyste basé à Prague qui travaille pour l'unité de surveillance de l'intelligence ouverte Oryx. En comparant le potentiel de mobilisation, la main-d'œuvre et les capacités de production, la situation est actuellement favorable aux Russes, a mis en garde Konrad Muzyka, analyste polonais et directeur de Rochan Consulting. Janowski estime qu即使俄罗斯有更多的士兵和火力,它仍然可能面临重大挑战,如果西方加强其支持。此外,几项承诺的军事装备交付仍在待定。根据Oryx,基辅仍在等待至少280辆坦克、480辆装甲人员运输车、1200辆人员运输车和180辆移动炮兵车的交付。

22:00 Heure locale L'Ukraine affirme avoir abattu un bombardier russe, des photos montrent des débris

L'armée ukrainienne affirme avoir abattu un avion de combat russe. Le bombardier aurait été abattu samedi près de la ville de Kostiantynivka dans la province de Donetsk, selon le chef de l'administration militaire locale. Des photos montrent les restes calcinés d'un avion qui s'est écrasé sur une maison, causant un incendie.

