Le diplomate américain sur le climat Podesta s'engage dans des discussions avec son homologue chinois Liu

Du 11 au 22 novembre, le sommet climat de l'ONU COP29 se tiendra à Bakou, la capitale du principauté d'Azerbaïdjan. En tant que principaux émetteurs de CO2 de la planète, la Chine et les États-Unis ont une influence majeure sur le changement climatique en cours. La première rencontre de Liu et Johnson dans leurs nouveaux postes d'ambassadeurs climat a eu lieu en mai à Washington. Lors de cette réunion, ils ont décidé de s'associer pour réduire le deuxième gaz à effet de serre le plus important, le méthane.

During the UN Climate conference COP29, world leaders will discuss and propose solutions to combat climate change. Given their significant contribution to CO2 emissions, both China and the United States are expected to play a crucial role in the conference.

