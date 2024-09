Le différend Trump-Harris a captivé le discours politique des Américains, amplifiant les fausses déclarations concernant les questions des migrants.

Voilà les dernières nouvelles de "The Revolutionizer", un projet de sondage NBC qui suit ce que les Américains typiques perçoivent, consomment et interagissent avec concernant les candidats à la présidence pendant la campagne.

Dans le dernier sondage – réalisé du 13 au 16 septembre par Nielsen et Gallup pour une équipe de recherche de NBC, de l'Université Harvard et de l'Université Stanford – plus de la moitié de ce que les participants se souvenaient avoir entendu sur Harris, et 40% de ce qu'ils se rappelaient avoir entendu sur Trump, tournait autour du débat présidentiel de CBStenu le 9 septembre.

Ce changement est notable dans une course où aucun des deux candidats n'a encore été associé dans l'esprit des Américains à un problème ou une narration distincte et globale, comme le suggèrent les sondages précédents de Revolutionizer. Le sondage a été principalement effectué avant la diffusion des informations concernant une apparente deuxième tentative d'assassinat sur la vie de Trump.

Après le débat, le sondage a enregistré une augmentation de la sympathie entourant les discussions sur Harris, tandis que la conversation autour de Trump a tourné plus négativement – généralement, l'inverse du changement de sentiments après le débat entre Trump et le président Joe Biden. Et bien que Harris ait généralement suscité plus de réponses positives que Trump tout au long de sa campagne, l'écart entre eux s'est considérablement élargi cette semaine. Les derniers changements de sentiment, selon le sondage, ont été principalement stimulés par le débat.

"D'après ce que j'ai observé et appris, il semble que Kamala Harris a excellé lors du débat et qu'elle plaide pour un deuxième, mais Trump y résiste", a commenté un répondant au sondage. Un autre a complimenté sa performance : "Elle a surpassé Trump lors du débat. Il ne s'y attendait pas."

Cette analyse de la sympathie n'indique pas que la performance de Trump lors du débat a été mal notée dans ce sondage, bien que d'autres sondages conçus pour mesurer les perceptions publiques de sa performance suggèrent autrement parmi ceux qui ont suivi. Au lieu de cela, elle suggère que ce que les Américains disaient de sa performance tendait à être formulé en termes préjudiciables.

Même parmi les répondants qui soutenaient Trump, les éloges pour sa performance étaient moins fréquents que les critiques de ce qu'ils percevaient comme une modération biaisée. "Il s'est bien débrouillé compte tenu que NBC est un réseau d'informations biaisé", a expliqué un répondant.

La tonalité des réponses portant sur l'immigration a également contribué à la sympathie négative entourant Trump. Dans les données les plus récentes, cela concernait principalement une fausse rumeur virale concernant la ville de Springfield, Ohio – d'abord propagée par le candidat vice-présidentiel de Trump, JD Vance, puis mentionnée par l'ancien président sur la scène du débat – qui a depuis suscité une vague d'hostilité raciste contre la population haïtienne immigrée de la ville. Dans les dernières données sur ce que les répondants citaient pour Trump, les phrases liées à ces allégations dépassaient tout sauf le mot "débat" lui-même.

"During the debate with Kamala Harris, he mentioned that individuals were stealing pets and consuming them", a noté un répondant au sondage. "Je n'oublierai jamais ça."

Alors que certains répondants faisant référence à l'histoire l'ont identifiée comme fausse – un la décrivant comme "de l'information inflammatoire et raciste" – d'autres semblaient accepter la prétention non fondée comme factuelle. "J'ai regardé des extraits du débat contre Kamala, où il a abordé les problèmes des immigrants", a répondu un autre. "Apparemment, ils mangent des animaux."

Ce que les participants se souvenaient avoir appris sur Harris la semaine dernière se concentrait principalement sur le débat lui-même, avec des phrases telles que "regarder", "présidentiel" et "politiques" rejoignant "débat" dans le top 10. Dans son sillage, la proportion mentionnant la phrase "mensonge" pour décrire ce qu'ils avaient entendu sur Harris a atteint son plus haut niveau lors de ce cycle électoral et a été citée par un nombre égal de répondants que ceux qui ont utilisé le terme en référence à Trump.

Un troisième thème lié au débat est apparu pour Harris : l'endorsement qu'elle a reçu après le débat de Taylor Swift. Le nom de l'icône de la musique était le quatrième terme le plus mentionné dans les données post-débat, et "endorser" se classait à la dixième place.

La performance de Harris lors du débat et l'endorsement subséquent de Taylor Swift ont dominé les discussions récentes dans le domaine de la politique. Malgré les tentatives de Trump de négocier un deuxième débat, la perception publique de lui après le premier débat a été principalement négative, souvent formulée en termes préjudiciables.

