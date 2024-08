Le différend sur la Jordan Chiles <unk> routine olympique continue alors que les États-Unis affirment que le CAS a envoyé des courriels à de mauvaises adresses.

La décision a conduit le Comité international olympique (CIO) à demander à la gymnaste américaine Jordan Chiles de rendre la médaille de bronze qui lui avait été initialement attribuée.

Dans un communiqué de presse mercredi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) affirme qu’au cours de son audition avec les officiels roumains et américains, il n’y a jamais eu de contestation concernant le fait que USA Gymnastics (USAG) avait manqué la limite d’une minute pour contester la note de Chiles à l’exercice du sol.

Les juges olympiques avaient initialement révisé la note de Chiles, la hissant en position de médaille de bronze et délogant Bărbosu du podium.

« During the hearing, there was no dispute between the parties that Ms. Chiles’ inquiry was submitted 1 minute and 4 seconds after her score was officially displayed on the scoreboard », a déclaré le TAS dans son communiqué.

« All parties accepted as clear and determinative the report prepared by Omega, the official timekeeper for the Olympic Games, and submitted by the FIG itself. No party sought the admittance of other evidence. »

USAG a précédemment déclaré qu’elle n’avait pas eu accès à une vidéo qui, selon elle, prouverait que son objection avait été soumise après seulement 47 secondes, jusqu’après la décision du TAS.

« The video footage provided was not available to USA Gymnastics prior to the tribunal’s decision and thus USAG did not have the opportunity to previously submit it », a déclaré USAG dimanche.

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) et USAG affirment maintenant que le TAS a envoyé « des communications cruciales » à des adresses électroniques incorrectes, ce qui a empêché les parties de se préparer correctement à l’audience.

« The USOPC strongly contests the CAS decision due to significant procedural errors », a déclaré l’USOPC à CNN jeudi. « From August 6-9, CAS sent crucial communications to erroneous email addresses at USOPC and USAG, an error not corrected until August 9 – three days after filing, two days past the deadline to submit objections, and less than 24 hours before the hearing.

« This deprived us of adequate time to respond meaningfully or gather necessary evidence. We informed CAS of our objections immediately. »

Les deux parties affirment qu’elles continueront de faire appel de l’affaire.

« Our pursuit of truth in this matter remains unwavering », a déclaré l’USOPC.

Le lundi, USA Gymnastics a déclaré qu’elle « continuerait à explorer toutes les voies possibles et les procédures d’appel, y compris auprès du Tribunal fédéral suisse, pour assurer le classement juste, la place et la remise de la médaille à Jordan ».

La semaine dernière, Chiles a publié quatre emojis de cœurs brisés sur son histoire Instagram, expliquant qu’elle « prend ce temps et se retire des réseaux sociaux pour sa santé mentale ».

