Le Dieu du tennis de table pleurant est "brutellement maîtrisé"

La prochaine grande carrière allemande dans le sport touche à sa fin - au moins sur la scène internationale : Timo Boll prend sa retraite à l'âge de 43 ans. Lors de l'événement olympique par équipes, il montre encore occasionnellement un aperçu de sa classe d'antan, mais le sommet n'est plus à portée de main.

Timo Boll et Thomas Gottschalk ont un point en commun. Ils ne respectent pas les horaires prévus. Une fois, l'insertion de ZDF pendant "Wetten dass ...?" est devenue légendaire, indiquant que le présentateur prenait un peu plus de temps. Gottschalk discutait comme un champion du monde et dépassait constamment les horaires. Les émissions suivantes ont été décalées de plusieurs minutes. Boll ne peut que rire faiblement à ce sujet. Il a dépassé les délais de plusieurs années, de plus d'une décennie ! Maintenant, les deux ont terminé, et la star du tennis de table a rejoint le panthéon des dieux du sport allemand, aux côtés de Dirk Nowitzki, Boris Becker, Michael Schumacher, et d'autres.

Au début, l'icône du tennis de table avait annoncé le mardi soir tard après son dernier match international qu'il avait voulu jouer jusqu'à la fin de 2020, puis faire un apprentissage de banquier. Il avait depuis longtemps abandonné ce plan. Boll a maintenant 43 ans et est toujours un grand joueur à la table. Mais plus le géant qu'il était pendant des années, qui en a fait un grand danger pour l'empire chinois du tennis de table. Il a dirigé plusieurs fois le classement mondial, mais n'est jamais devenu champion du monde ou champion olympique. Il a deux médailles de bronze et huit médailles d'or aux championnats d'Europe à son actif. Il est ainsi le recordman des championnats continentaux.

Il est également très décoré aux Jeux olympiques, pas individuellement, mais en équipe. Il a remporté deux médailles d'argent (2008 et 2021) et deux médailles de bronze (2012 et 2016). Et il aurait aimé ajouter une dernière médaille à cette liste. Mais ce rêve d'un adieu parfait a éclaté contre les Suédois costauds autour de Kristian Karlsson, médaillé individuel d'argent Truls Moregardh, et Anton Kallberg, qui a battu Boll dans le match décisif 3-1. "Il y a des raisons pour lesquelles j'ai dit que c'était fini après les Jeux olympiques. C'est de plus en plus difficile pour moi de jouer à ce niveau élevé. Aujourd'hui, je n'y suis pas tout à fait arrivé", a-t-il déclaré à ARD.

La Chine a même entraîné des clones de Boll

Dans de nombreux moments, le joueur de 43 ans peut encore tenir tête aux meilleurs du monde. Mais le fouet craque rarement, le revers ne sort plus. La régularité a disparu. C'était aussi le cas le mardi soir tard. Après avoir perdu les deux premiers sets dejustesse, il a impressivement résisté à la défaite. Il a sorti une dernière fois le "cochon de combat de l'Odenwald" (c'est ainsi que son ami Dirk Nowitzki l'avait un jour appelé). Boll a joué de manière agressive, courageuse, a remporté de longs échanges grâce à sa propre force et non grâce aux erreurs de son adversaire. Une défaite 0-3 aurait été indigne de la carrière de la légende. Il a façonné ce sport comme personne d'autre. Il a tant mélangé la dynastie chinoise qu'ils ont entraîné des clones du joueur allemand, qui devaient imiter le jeu quasi illisible et toujours très variable de l'"intrus". Difficile à croire : même dans le Royaume du Milieu, Boll a trouvé de nombreux fans, a Enjoyé un grand respect. Lors de sa dernière apparition là-bas cette année, plus de 10 000 fans ont acclamé pour lui.

Et il a été un modèle pour de nombreux joueurs. Par exemple, pour Felix Lebrun, le jeune prodige français de 17 ans qui a mélangé les Jeux d'été avec sa puissance de frappe et semble également être né pour défier l'empire chinois, peut-être même pour renverser l'ordre du tennis de table. Dans son pays, un immense engouement s'est déclenché, comparable à celui autour de la star du football Kylian Mbappé.

L'époque du géant allemand est révolue. Et cela s'est produit de manière spectaculaire à l'Arena Sud 4, qui était devenue un point chaud bouillonnant d'atmosphère à Paris. Bien sûr, il était complet. Le roi Carl Gustaf de Suède était présent, qui peut célébrer des triomphes sportifs ces jours-ci. D'abord, il a admiré le record du monde du perchiste Armand Duplantis et l'a embrassé, puis il a assisté à la résurrection de la nation suédoise de tennis de table, qui avait jadis de grands héros comme Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson et Mikael Appelgren. La génération actuelle peut-elle suivre leurs traces ? Les gars en ont certainly le talent.

**Et un autre géant était venu voir Boll : Dirk Nowitzki, un ami de longue date et conseiller de carrière. "Il dit depuis des années, 'Enfin, faisons quelque chose ensemble.' J'ai toujours résisté, mais maintenant c'est le moment", a déclaré Boll. Au moins sur la scène internationale. Il avait déjà annoncé en mai qu'il voulait jouer une dernière année pour son club

Boll a déclaré qu'il pouvait être "très satisfait de la façon dont les 25 dernières années se sont déroulées. Et je vais beaucoup les regretter. Mais tout m'a semblé juste jusqu'à aujourd'hui." La tristesse inévitable du départ était naturellement palpable. "Je connais les gars depuis si longtemps, j'ai joué avec Dima pendant 18 ans, c'est vraiment comme une petite famille", a déclaré Boll : "Je suis très émotif en ce moment." Et la suite pour lui ? "Je ne suis pas encore sûr." Avant le légendaire du tennis de table, plusieurs grands sportifs allemands avaient également pris leur retraite : l'icône du tennis Angelique Kerber, la légende du beach Laura Ludwig et la championne olympique de 3x3 Svenja Brunckhorst. Pour le champion du monde de gymnastique Lukas Dauser et l'icône du volleyball "Hammer-Schorsch" Georg Grozer, cela pourrait également être leur dernier match.

Nowitzki au moins éloigne sa peur du vide : "De beaux moments l'attendent", a déclaré la légende du basket à l'agence de presse allemande. "Nous, les athlètes, avons toujours un peu peur d'arrêter. Si vous avez fait quelque chose pendant 20, 25, 30 ans, il y a toujours un certain vide au début. Mais la vie après n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air." Et la formation bancaire prévue, probablement moins excitante, n'aura pas lieu. C'est clair.

Malgré sa retraite de la compétition internationale, l'impact de Timo Boll sur le tennis de table continue d'être ressenti, comme en témoigne la formation de clones de Boll par les Chinois pour contrer son style de jeu inhabituel.

Après sa retraite, Boll pourrait servir de mentor aux jeunes joueurs, comme Dirk Nowitzki l'a soutenu tout au long de sa carrière.

Lire aussi: