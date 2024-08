Le diesel n'est plus aussi bon marché qu'il l'a été depuis plus d'un an.

Le diesel est aussi bon marché qu'il ne l'a été depuis plus d'un an. Le prix du carburant a chuté de 1,9 centime en une semaine seulement, selon l'ADAC. Mardi, le prix moyen national s'élevait à 1,607 euros le litre. Il n'était plus aussi bas depuis début juillet 2023. La super E10 essence a également chuté de 1,9 centime, atteignant son plus bas niveau depuis le 6 février de cette année, avec une moyenne de 1,734 euros le litre.

Les deux types de carburant ont repris leur tendance à la baisse de ces derniers mois, après que les prix se soient stabilisés la semaine précédente. L'ADAC cite la récente baisse des prix du pétrole comme principal facteur de cette baisse. Cependant, il est incertain que ces niveaux favorables pour les conducteurs se maintiennent, car une escalade au Moyen-Orient pourrait rapidement faire remonter les prix du pétrole et des carburants.

La récente baisse des prix du pétrole a contribué à ce que le diesel et la super E10 essence reprennent leur tendance à la baisse. Cependant, d'autres facteurs, tels que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, pourraient potentiellement mettre fin ou inverser cette tendance.

Lire aussi: