Le Dictionnaire Duden élargit son vocabulaire avec 3000 nouvelles entrées.

Se vantant d'un impressionnant total de 151 000 mots, la dernière édition du Duden reste toujours aussi exhaustive. La plupart des mises à jour proviennent des secteurs de la crise, de la guerre et de la cuisine : du "substitut végétarien" au "système de défense antimissile". Pas moins de 3 000 nouvelles expressions ont été intégrées - 300 ont été supprimées.

Il est clair que cela a encore grossi : le nouveau Duden s'est étendu de 3 000 mots, intégrant des expressions comme "panneau solaire sur le toit", "Passeport Allemagne", "ChatGPT", "granola", "colle climatique", même "conflit en Ukraine". "Le Duden reflète l'évolution de la société. Ces nouvelles expressions éclairent les événements significatifs des trois à quatre dernières années", a noté la responsable de la rédaction Kathrin Kunkel-Razum. Après une pause de quatre ans, le célèbre guide orthographique allemand, la 29e édition, sera disponible mardi.

La version imprimée compte un record de 151 000 mots en tête. Selon Kunkel-Razum, les principaux changements linguistiques des dernières années peuvent être attribués à trois domaines : la crise, la guerre et la cuisine. Par exemple, "pandémie de coronavirus" a été ajoutée, ainsi que "test rapide antigénique" et "négationniste du coronavirus". Des termes comme "événement météorologique extrême", "système de défense antimissile", "situation de pénurie de gaz" et "paquet de secours" résonnent avec les crises dans différents secteurs. Les changements alimentaires sont évidents dans des expressions comme "substitut végétarien", "panier de légumes", "tahini" ou même "gril de contact".

Expressions peu utilisées supprimées

Outre l'ajout de nouveaux mots, les rédacteurs du Duden suppriment également les expressions peu utilisées. Cette édition compte la suppression de 300 mots, selon Kunkel-Razum. Des expressions telles que "réfrigérateur" (frigo), "téléphone 3G" et le terme de la RDA "Facharbeiter" (rationalisateur) pour un employé ayant des tâches de rationalisation ne sont plus incluses.

Des variantes de orthographe inutilisées ont également été supprimées, comme "thon en boîte" et "spaghetti". "Supprimer des expressions est une tâche plus difficile que d'en ajouter", reconnaît la linguiste. Prouver qu'une expression est peu utilisée est plus difficile que l'inverse. Parfois, les suppressions sont annulées. L'expression "hack de chariot d'achat" (à titre humoristique) n'était pas dans le Duden précédent mais a fait son retour. "Nous avons reçu des plaintes concernant sa suppression", explique Kunkel-Razum.

La virgule avant un infinitif étendu rétablie

Le guide portant le nom de Konrad Duden avait jadis une autorité suprême. La réforme de l'orthographe de 1996 a ébranlé son pouvoir. Le Conseil de l'orthographe allemande, qui publie la "norme officielle", détient maintenant le dernier mot. Constitué d'une section de règles et d'une liste de mots, ce conseil guide les ouvrages de référence comme le Duden dans leur application quotidienne.

Selon Kunkel-Razum, la nouvelle édition intègre également les révisions orthographiques approuvées par le Conseil de l'orthographe allemande lors de sa dernière réunion de la troisième période fin 2023. Y compris la stipulation qu'une virgule doit précéder un infinitif étendu.

La nature exhaustive de l'étude linguistique est manifeste dans l'évolution du Duden, avec de nouveaux termes comme "ChatGPT" et "colle climatique" qui sont intégrés. Pour que le guide reflète la société contemporaine, des expressions peu utilisées comme "frigo" et "terme de la RDA 'Facharbeiter'" sont parfois supprimées.

En raison de la complexité de la langue, la suppression des expressions peu utilisées est une tâche difficile pour les linguistes, ce qui peut entraîner une réévaluation et une éventuelle réintégration de termes supprimés, comme "hack de chariot d'achat".

