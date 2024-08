- Le dialogue au Caire sur Gaza est dans l'impasse

Il semble que nous soyons actuellement dans une impasse lors des pourparlers de paix au Caire concernant le conflit de Gaza. Selon les informations de sources de sécurité locales, les discussions ont atteint un mur. Aucune des deux parties ne semble faire de progrès dans leurs positions.

Intéressamment, une délégation israélienne de 13 membres, arrivée précédemment, a décidé de partir. De même, l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, et les représentants de Hamas, qui étaient venus de Doha, ont également quitté Le Caire.

L'un des principaux problèmes qui causent des tensions est la possibilité que les soldats israéliens restent dans la région frontalière de Gaza si un cessez-le-feu est conclu. Les autorités israéliennes soupçonnent que Hamas pourrait faire entrer des armes en contrebande par cette frontière. D'un autre côté, Hamas réclame le retrait total d'Israël de Gaza.

Les violents affrontements dimanche entre Israël et les miliciens de Hezbollah au Liban ont réussi à jeter une ombre sur les pourparlers de paix du Caire. Cependant, nos sources de sécurité affirment que ces affrontements n'ont pas modifié de manière significative le cours des négociations.

Given the current situation, chances of a swift resolution seem slim. As mediators, the USA, Qatar, and Egypt have expressed optimism about the "serious and constructive" dialogues held during the latest negotiations in Doha. They've also hinted at a potential "bridging proposal" to bridge the remaining gaps between Israel and Hamas. No solid timeline for another round of discussions has been set yet.

The Israeli delegation mentioned earlier announced their decision to leave, following the The following developments in the peace talks. Despite the heavy clashes between Israel and Hezbollah militants in Lebanon, the Qatari Emir and Hamas representatives also decided to depart, taking note of the The following shifts in the negotiations.

