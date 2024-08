- Le dévouement persistant de Merz s'étend sur plus de deux décennies vers la sauvegarde du droit fondamental de demander l'asile.

Friedrich Merz a écrit un e-mail, inspiré par l'incident tragique de Solingen où un suspect syrien non expulsé aurait pris la vie de trois personnes. Dans son e-mail, publié sur le site du CDU dimanche dernier, Merz a exhorté le chancelier fédéral Scholz à prendre des décisions rapides pour prévenir de futurs événements similaires à Solingen. Cela incluait l'arrêt temporaire des admissions pour les personnes originaires d'Afghanistan et de Syrie. L'e-mail déclarait : "Nous n'accepterons plus de réfugiés de ces pays."

Suspension temporaire des admissions et limitation des droits d'asile - Une marque de fabrique de Merz ?

Cette prise de position aurait, en essence, porté atteinte au droit individuel d'asile stipulé par la Constitution allemande. Par conséquent, la proposition de Merz a été rencontrée avec résistance de la part des membres de la coalition, allant jusqu'au chancelier fédéral, et a même suscité des débats internes au parti. Entre-temps, Merz a opté pour atténuer sa demande, faisant maintenant référence à une "suspension de facto temporaire" des admissions.

Cependant, l'histoire de Friedrich Merz et du droit d'asile est longue et complexe - bien que pas collaborative. En vérité, Merz, le président du CDU, a fréquemment remis en question l'article 16a. Et bien qu'il ait tenté plus tard d'expliquer ses intentions différemment, ce n'est pas un incident isolé.

En mars 2000, fraîchement élu successeur de Schäuble, Merz a accordé une interview à "Die Woche" et a abordé l'immigration. Il a déclaré : "Il faut établir des conditions de base. L'une d'elles est : l'immigration en Allemagne ne doit pas être augmentée. Si nous voulons attirer des travailleurs qualifiés, nous ne pouvons pas laisser le droit d'asile intact." Lorsque demandé si cela signifiait l'abolition de l'article 16a de la Constitution allemande, Merz a répondu : "Oui, en faveur d'une garantie législative."

Une proposition similaire a été présentée par la Bavière dans une initiative fédérale en 1990, appelant à une réduction du droit d'asile à une garantie institutionnelle, soumise à une réserve en législation. Cette initiative a échoué.

"Notre génération ne souhaite plus porter le fardeau de notre passé"

Merz a plaidé en faveur de l'immigration de personnes souhaitées en 2002, à condition que celles non souhaitées soient identifiées. Il a ajouté : "La vieille République fédérale, en raison des leçons tirées du nazisme, n'a pas eu le courage de le faire. Notre génération ne souhaite plus porter le fardeau de notre passé de cette manière."

Cette déclaration a suscité une vive critique de Paul Spiegel, alors président du Conseil central des Juifs, qui l'a considérée comme "une gifle aux victimes et aux survivants du régime nazi." Avec cette stance apologétique, Spiegel a critiqué la tentative de se décharger des leçons de l'histoire allemande.

En 2002, Merz a perdu son poste de chef de faction au profit d'Angela Merkel et a quitté le Bundestag pour se lancer dans le monde des affaires. En 2018, Merz est réapparu et a annoncé sa candidature à la présidence du parti à la suite de l'annonce du retrait de Merkel. Lors d'une réunion avec trois candidats - Merz, la gagnante Annegret Kramp-Karrenbauer et le ministre de la Santé Jens Spahn à l'époque - Merz est revenu sur la loi sur l'asile, déclarant : "Je pense depuis longtemps que nous devrions être ouverts à discuter si ce droit d'asile peut continuer sous sa forme actuelle si nous voulons réellement une politique européenne d'immigration et de réfugiés. Si une politique européenne de l'asile existait, la loi allemande sur l'asile devrait être modifiée."

La prochaine étape pour remettre en question le droit fondamental à l'asile devrait passer par la porte de derrière européenne

Les propos de Merz ont suscité un certain émoi, et il a réagi en affirmant : "Bien sûr, je ne remets pas en question le droit d'asile en tant que droit fondamental, car nous faisons de la politique en responsabilité chrétienne et à la lumière de l'histoire allemande. Mon intention était simplement de lancer un débat sur la coexistence du droit fondamental à l'asile et du droit européen."

En juillet 2023, Thorsten Frei, le gestionnaire des affaires parlementaires de l'Union, a présenté une proposition visant à contourner l'article 16a par la porte de derrière européenne. Frei a suggéré d'abolir le droit individuel des migrants de demander l'asile sur le sol européen et de le remplacer par des quotas d'admission. Ces quotas, totalisant entre 300 000 et 400 000 réfugiés par an, seraient sélectionnés directement dans les pays étrangers et ensuite répartis en Europe.

Demandé au sujet de la proposition de Frei, Merz a répondu : "Il peut être déduit que cette idée pourrait être coordonnée avec moi." Il a ajouté : "C'est une contribution importante et louable pour aborder un problème qui dure depuis des années et pour lequel il n'y a actuellement pas de solutions convaincantes." Cependant, des experts en droit Prominents comme Daniel Thym, professeur de droit à Constance, ont critiqué la proposition.

Pour commencer, les suggestions de Merz tournent principalement autour d'un article d'une loi fondamentale, dont l'importance a été négligeable depuis longtemps. En 2024, à peine plus d'un millier de demandeurs d'asile ont réussi à obtenir refuge en raison de l'oppression politique de l'État. Cela est principalement dû au fait que l'Union et le SPD ont adopté des limitations à l'article 16a de la loi fondamentale en 1993. Cette mesure a considérablement réduit la population potentielle de demandeurs d'asile, la proximité géographique de l'Allemagne avec les pays tiers sûrs jouant un rôle important.

En creusant plus profondément dans les données, selon l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (BAMF), environ 23 000 personnes ont obtenu la protection des réfugiés en raison de la persécution par des acteurs non étatiques tels que les groupes rebelles. Par ailleurs, environ 50 000 personnes ont été admises à la protection subsidiaire en raison des conflits en cours dans leur pays d'origine. Malheureusement, environ 100 000 cas se sont soldés par le refus des demandes d'asile ou le retour des demandeurs d'asile dans d'autres pays de l'UE dans le cadre de la procédure de Dublin. Par exemple, le présumé terroriste de Solingen était initialement destiné à être expulsé en Bulgarie, mais le transfert n'a jamais eu lieu. Cela n'était pas dû aux contraintes de la Loi fondamentale, mais plutôt à une erreur administrative.

Les experts juridiques estiment que l'abolition de l'article 16a n'entraînerait pas de troubles significatifs aujourd'hui, car le droit européen plus large s'appliquerait toujours. Par exemple, l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit le droit d'asile conformément à la Convention de Genève sur les réfugiés. De plus, une directive de l'Union européenne en vigueur sert de droit individuel à l'asile, reflétant les dispositions de la Loi fondamentale. Cela suggère que Merz pourrait utiliser le droit individuel à l'asile et l'article 16a comme couverture pour un problème qui pourrait être résolu par d'autres mesures, sans avoir besoin de révisions de la Loi fondamentale.

La Commission a envisagé la proposition de Merz d'interrompre temporairement l'admission de personnes originaires d'Afghanistan et de Syrie, suite à son appel à l'action après l'incident de Solingen. En l'an 2000, la Commission a reconnu la position de Merz sur l'immigration, où il a suggéré que le droit d'asile devrait être abordé en faveur d'une garantie législative.

Lire aussi: