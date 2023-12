Faits marquants de l'histoire

Le développement personnel de Lewis Hamilton fait avancer Mercedes - Toto Wolff

Toto Wolff fait l'éloge du "développement personnel" de Lewis Hamilton en dehors de la piste

Mais le directeur de Mercedes a "beaucoup d'inquiétudes" avant la nouvelle saison

Wolff parle d'un "scepticisme sain".

La saison de F1 débute le 25 mars en Australie

C'est ce que pense Toto Wolff, le directeur de Mercedes, qui a présidé à la récente domination de Hamilton et de son équipe sur la Formule 1.

Le constructeur allemand a remporté 62 des 79 dernières courses, réalisant un balayage net des titres mondiaux des pilotes et des constructeurs de Formule 1 depuis 2014, Hamilton ayant remporté le championnat à trois reprises au cours de cette période.

"L'une des choses qui m'impressionne le plus avec lui est sa croissance personnelle", a déclaré Wolff à l'émission The Circuit de CNN lors des essais à Barcelone.

"Il s'améliore chaque année au sein de l'équipe. Il est devenu une partie intégrante de l'équipe. Il motive les gars s'ils ont besoin d'être motivés, plutôt que l'inverse".

Dans le passé, les relations entre Hamilton et ses coéquipiers, en particulier Nico Rosberg et Fernando Alonso, ont parfois été houleuses.

"Ne vous attendez pas à un parcours facile", a déclaré Rosberg l' année dernière, lorsqu'on lui a demandé de donner à son successeur finlandais Valtteri Bottas des conseils sur la façon de traiter avec Hamilton chez Mercedes.

Aujourd'hui, Wolff affirme qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du champion du monde en titre dans les coulisses.

Il existe un "phénomène de superstar" dans le sport où certains athlètes "ne font pas vraiment partie de l'équipe et avec lui, c'est le contraire", a déclaré M. Wolff, qui est officiellement le directeur exécutif de Mercedes. "Depuis un an, il est un pilier très important.

"Il est comme nous tous : si nous sommes bien dans notre tête, tout est plus facile. C'est une personne très performante. Il a besoin d'être dans un bon état d'esprit, d'être énergisé et motivé. Ces dernières années, c'est ce qu'il a fait. Et pour autant que je sache, il est en bonne place."

Bottas s'intensifie

Malgré la "croissance personnelle" de Hamilton, Wolff croit toujours que Bottas peut être un "challenger solide" cette saison, même s'il a terminé le dernier championnat avec 58 points de retard, à la troisième place.

"Nous avons tendance à sous-estimer le fait qu'il a été recruté très tard l'année dernière", explique Wolff, qui a attiré Bottas en janvier 2017. "Dans la mesure où cela, il a fait une bonne saison : Trois victoires en course, trois victoires dominantes en course.

"Il est devenu un élément solide de l'équipe et il s'agit maintenant de monter un peu en puissance et de voir où il en est."

Interrogé sur le fait de savoir si le renouvellement du contrat dépendrait d'un bon début de campagne, Wolff n'a pas voulu se prononcer.

"Je ne voudrais pas penser à la situation des pilotes pour l'année prochaine parce que dès que vous commencez à penser à une autre paire, vous ne poussez plus assez loin pour donner à vos pilotes le meilleur soutien possible", a-t-il dit.

"Nous en discutons tout le temps, mais avec ces gars-là, au niveau de la Formule 1, vous n'avez pas besoin de leur rappeler. Ils savent exactement ce qu'il en est.

Garder la diva

Pour Wolff, "c'est à partir du moment où l'on cesse de s'améliorer que l'on doit s'arrêter là".

Il n'est donc pas étonnant qu'il soit impatient d'affiner la formule gagnante de la voiture actuelle, malgré les 15 pole positions et les 12 victoires de la saison dernière.

"J'ai dit qu'elle était une diva parce qu'elle était très rapide, mais qu'elle ne se comportait pas bien", sourit l'Autrichien. "J'aimerais garder les traits de caractère de la diva, mais la faire se comporter un peu plus".

Wolff reconnaît que le système de sécurité "halo" du cockpit - mis en place cette année pour protéger les pilotes des débris volants et d'autres dangers potentiels - "n'a pas l'air très bon", mais il admet qu'on "ne peut pas faire de compromis" lorsque des vies sont en jeu.

"Il s'agit d'une amélioration considérable pour la sécurité des conducteurs", affirme M. Wolff. "Cela a un effet sur la voiture parce qu'elle est assez haute. Le centre de gravité est un peu plus haut, ce qui rend la configuration de la voiture un peu plus délicate, mais la différence n'est pas énorme."

Une équipe de "1 500 superstars

Wolff est très exigeant envers lui-même, la voiture et les pilotes, et se regarde dans le miroir "tous les soirs".

"Une fois que vous cessez de vous interroger et de douter de vous, vous ne grandissez pas et vous ne vous améliorez pas", déclare-t-il. "Il faut juste trouver le bon équilibre.

"Je pense que je le fais beaucoup moi-même, cela fait partie de moi, mais j'ai une femme à la maison qui me remettra toujours les pieds sur terre si nécessaire."

La croissance à laquelle Mercedes souscrit est holistique. Il est important, souligne-t-il, de se rappeler que la marque allemande est une équipe composée non pas de deux superstars, mais de "1 500 superstars".

"Au sein de l'équipe, nous avons une culture de gestion très ouverte", explique-t-il. "Nous sommes capables de repérer et d'appeler les inefficacités et les déficits.

Emuler Ferrari ?

Les fans comme les rivaux ont condamné la pénurie de compétitions serrées au cours des quatre dernières années, Ross Brawn, directeur général de la F1, avertissant qu 'il prévoyait "la poursuite du rouleau compresseur".

Seule Ferrari a réussi le doublé cinq fois de suite, de 2000 à 2004, lorsque Michael Schumacher était au sommet de son art.

S'il affirme qu'il n'y a aucun risque de complaisance de la part de son équipe, M. Wolff n'en reste pas moins inquiet.

"Nous sommes toujours sceptiques et nous nous demandons si nous avons fait du bon travail avec la voiture", déclare l'homme de 46 ans. "Nous sommes toujours sceptiques et nous nous demandons si nous avons fait du bon travail avec la voiture, si nous avons pris la bonne décision et si nous n'avons pas négligé les failles technologiques potentielles... C'est ce scepticisme sain qui vous fait constamment douter de vous-même.

Wolff a été critiqué pour son rôle dans la supervision de cette période d'hégémonie, l'ancien PDG de la F1, Bernie Ecclestone, ayant déclaré: "Je blâme Mercedes et Toto pour cette période d'hégémonie : "Je reproche à Mercedes et à Toto de nous avoir mis dans le pétrin où nous sommes en termes de concurrence.

L'Autrichien, lui, veut simplement continuer à gagner.

"Il faut se fixer des objectifs, surtout après quatre années de succès", explique Wolff. "Il faut se fixer les bons objectifs pour se donner de l'énergie et donner de l'énergie à l'entreprise.

"Et oui, nous voulons continuer à être aux avant-postes, à gagner des courses et à être en mesure de nous battre pour le championnat.

