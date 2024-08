Saxe-Calomnie, si vous préférez un terme plus familier. - Le développement d'un centre de recherche chimique est en cours.

Le projet de recherche sur les produits chimiques à Delitzsch, situé au nord de Leipzig, est en pleine effervescence. Comme annoncé lors d'une réunion locale, le ministre saxon de la Science, Sebastian Gemkow (CDU), voit en ce lieu un "phare de la science", qui accueillera des scientifiques internationaux renommés, renforcera la visibilité à l'échelle mondiale et attirera l'ensemble de la région scientifique de Saxe.

Jeudi dernier, les plans pour la "Transmutation de l'industrie" (TI) ont été présentés. Ce projet prendra racine sur un ancien site d'usine à sucre et de centrale électrique à biomasse.

1,1 milliard d'euros d'ici 2038

La TI espère accueillir environ 1 000 chercheurs et travailleurs d'ici 2038. L'objectif est de transformer l'industrie chimique linéaire actuelle en une économie durable et circulaire. Delitzsch a remporté l'appel d'offres pour ce grand hub de recherche en 2022. Ce projet s'aligne sur la transformation structurelle de la région de mines de lignite de l'Allemagne centrale. Le gouvernement fédéral et l'État libre financent ce centre de recherche international. Le gouvernement fédéral prévoit de soutenir le projet d'un total de 1,1 milliard d'euros d'ici 2038.

L'acquisition de la propriété par une association à but municipal marquera la première phase du projet, avec environ 17 millions d'euros de fonds fédéraux et d'État affectés à cette tâche. During l'événement, le ministre saxon du Développement régional, Thomas Schmidt (CDU), et le ministre de la Science Gemkow ont annoncé la décision de financement pour l'association à but.

Les préparations sont en cours

Les travaux de réhabilitation et d'assainissement des déchets sur le site industriel de 72 hectares ont déjà commencé. Toutes les contaminations historiques dues à l'utilisation antérieure de la centrale électrique à biomasse seront éliminées. Dans le même temps, les modèles d'utilisation pour les différentes zones sont élaborés, et les procédures de planification sont préparées. Pour favoriser le travail scientifique sur place, l'association à but municipal installe activement le "Laboratoire d'innovation chimique" sur une zone désignée du site.

Gemkow a souligné que l'accent mis sur l'innovation, la technologie et le transfert de connaissances par des partenariats directs stimulerait l'implantation d'autres institutions scientifiques.

