- Le développement de la voie ferrée reliant Hambourg et Berlin est en cours.

Les travaux sur la ligne de chemin de fer entre Hambourg et Berlin ont commencé, entraînant des limitations notables pour les voyageurs. Depuis vendredi soir à 22h, ces restrictions sont entrées en vigueur, selon un communiqué de la compagnie de chemin de fer suite à une demande. Les voyageurs des transports longue distance et locaux peuvent s'attendre à un horaire de train considérablement réduit jusqu'au 14 décembre.

Dans les transports longue distance, seuls deux des quatre lignes habituelles continuent de circuler sur cet itinéraire. Les trains restants sont détournés vers l'ouest via Stendal, rallongeant le voyage de 45 minutes et ne circulant qu'une fois par heure au lieu de deux.

Les travaux ont également commencé vendredi soir entre Hambourg et Schwerin, et devraient durer jusqu'au 29 septembre. Pendant cette période, il n'y aura pas de trains ICE. Une connexion directe est assurée par des bus de substitution. De plus, un train Intercity circule quotidiennement via Lübeck.

De même, des restrictions seront en place dans les transports régionaux en raison des importants travaux de construction. Les passagers des zones touchées devront alors compter sur des bus de remplacement.

La compagnie de chemin de fer a recommandé aux voyageurs longue distance et locaux touchés de se préparer aux changements, car le voyage des consommateurs pourrait être prolongé en raison de l'horaire de train limité. Pendant cette période, les bus de remplacement serviront de moyen de transport alternatif pour les consommateurs des zones touchées.

