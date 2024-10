Le deuxième produit de soin de la peau le plus cher est considéré comme "insuffisant" en comparaison.

Une solution de soins pour la peau polyvalente pour différents âges et types de peau, adaptée à la fois pour le corps et le visage - un produit qui convient à toutes les occasions et à toute la famille ? Cela semble pratique, n'est-ce pas ? De nombreuses maisons comportent une lotion multifonctionnelle comme article de base dans leur salle de bain. Certaines marques ont conservé leur popularité pendant des décennies, tandis que d'autres ont évolué au fil du temps, et certaines sont récemment entrées sur le marché. Malgré la promesse de résultats extraordinaires, ces lotions partagent généralement une formule de base et un emballage minimaliste. On dirait qu'on ne peut pas se tromper avec eux, n'est-ce pas ?

Le groupe de surveillance des consommateurs allemands, Öko-Test, a décidé de vérifier si ces lotions multifonctions tiennent vraiment leurs promesses et a examiné 22 produits du marché, dont six cosmétiques naturels certifiés. Les testeurs ont payé entre 0,92 et 26,40 euros pour une bouteille de 200 ml de ces produits.

La moitié des crèmes pour la peau reçoivent une "très bonne" note

Les résultats du test ont montré qu'environ la moitié des crèmes pour la peau ont reçu une "très bonne" note. Cette catégorie comprend des options abordables des magasins de discount et des pharmacies. Par exemple, la "Crème de Soin Hydratante Aveo Soft Care" de Müller, la "Crème Soft Balea" de dm et la "Crème Soft Bevola Light" de Kaufland - seulement 0,92 euros pour 200 ml.

Cependant, toutes les crèmes pour la peau ne répondent pas aux critères de sécurité : plusieurs produits ont des traces de composants d'huile minérale, des conservateurs nocifs et d'autres préoccupations. Bien que la plupart des entreprises de lotions multifonctions aient éliminé les graisses et les huiles à base de pétrole, des paraffines ont été détectées dans la liste des ingrédients de trois produits. Ces produits peuvent contenir des hydrocarbures aromatiques de l'huile minérale (MOAH), qui peuvent potentiellement contenir des composés cancérigènes. La "Lotion pour le Corps Dove Love Rich Moisturizing" d'Unilever a été rétrogradée à une "note satisfaisante" en raison d'une teneur élevée en MOAH.

Soyez prudent lors de l'utilisation sur les enfants

Le produit le moins impressionnant du test, vendu 15,84 euros, a reçu une "note insuffisante". La "Crème Comfort à la Camomille Pure" de Yves Rocher était caractérisée par la présence de PEG/PEG dérivés, qui peuvent augmenter la perméabilité de la peau aux substances externes. La crème contient de l'acide salicylique, un agent utilisé dans les traitements de l'acné, les conservateurs ou le contrôle des pellicules. Dans l'UE, l'acide salicylique est classé comme potentiellement toxique pour la reproduction (catégorie 2) et son activité hormonale potentielle est en cours d'investigation. De plus, l'acide salicylique peut causer des dommages aux yeux.

Malgré le respect des quantités maximales légales fixées par le Règlement sur les cosmétiques, Öko-Test a soulevé des préoccupations quant à l'utilisation du produit en raison de la présence d'acide salicylique. De plus, l'acide salicylique n'est pas autorisé dans les cosmétiques formulés pour les enfants de moins de trois ans. Les cosmétiques contenant de l'acide salicylique qui peuvent être commercialisés pour les enfants de cet âge doivent porter une étiquette d'avertissement. Le produit Yves Rocher ne comportait pas un tel avertissement.

Le test environnemental effectué par Öko-Test a également évalué l'impact environnemental de ces crèmes pour la peau, en tenant compte de facteurs tels que les déchets d'emballage et l'obtention d'ingrédients.

