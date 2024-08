Le deuxième plus grand diamant du monde a été découvert au Botswana.

Les gens sont irrésistiblement attirés par les diamants. Un nouveau joyau brut vient d'être déterré au Botswana et tout le monde en parle. Non seulement la technologie moderne a aidé à sa découverte, mais c'est également l'un des plus gros diamants découverts dans le monde.

Ce diamant est aussi gros qu'un avocat et figure parmi les plus gros du monde : Un diamant brut colossal a été découvert dans une mine du Botswana. La société canadienne de minage Lucara Diamond Corp, qui exploite la mine de Karowe au nord-est où le joyau a été découvert, a annoncé son poids à 2492 karats. L'organisation a expliqué que la pierre avait été découverte et extraite à l'aide de la technologie des rayons X.

La société n'a pas encore révélé la qualité et la valeur du diamant. Cependant, le PDG de Lucara, William Lamb, l'a qualifié de "l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts" et en a vanté la "haute qualité".

Le diamant découvert a été présenté, entre autres, au président du pays, Mokgweetsi Masisi. Le gouvernement du Botswana a qualifié cette découverte de deuxième plus gros diamant mondial.

Tobias Kormind, PDG de l'enseigne de joaillerie en ligne 77 Diamonds, a trouvé cette découverte fascinante, la qualifiant de "plus important diamant brut des 120 dernières années". Cela a été rendu possible grâce aux nouvelles technologies utilisées dans la mine du Botswana, qui, selon Kormind, permettent d'extraire de plus gros diamants du sol sans les casser. D'autres découvertes de ce genre sont attendues à l'avenir.

Les diamants alimentent l'économie du Botswana

Le Botswana est connu pour son industrie diamantaire, ce qui en fait l'un des principaux exportateurs de diamants dans le monde. Le commerce des diamants représente une part importante du PIB du pays (30%) et presque la totalité de ses exportations (80%). Ce pays africain sans accès à la mer est l'un des principaux producteurs de diamants dans le monde. En milieu d'année 2021, Lucara avait déjà découvert un diamant brut de 1174,76 karats au Botswana, issu de la mine de Karowe, qui avait été précédemment classé comme le troisième plus gros diamant mondial.

Le plus gros diamant jamais documenté a été découvert en 1905 en Afrique du Sud, près de la capitale Pretoria. Le pierre de 3106 karats a été taillée et fait maintenant partie des joyaux de la Couronne britannique.

Cette découverte d'un diamant massif a suscité un intérêt mondial : Le gros diamant brut pesant 2492 karats est célébré comme l'un des plus gros diamants découverts dans le monde, et ce n'est pas le seul joyau de taille importante découvert récemment au Botswana.

L'industrie diamantaire du Botswana prospère grâce à des découvertes comme celle-ci : Ce pays africain, connu pour ses exportations de diamants, tire environ 30% de son PIB et presque la totalité de ses exportations du commerce des diamants, ce qui en fait l'un des principaux producteurs de diamants dans le monde.

Lire aussi: