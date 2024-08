- Le deuxième jour de la grève, les vols sont toujours annulés.

Experience, filiale de Lufthansa, a connu des annulations de vols le deuxième jour de la protestation des travailleurs. La raison en est un mouvement de grève en cours des membres d'équipage de cabine et de pilotage, initié par les syndicats UFO et Vereinigung Cockpit (VC), qui se poursuivra jusqu'à vendredi. À l'aéroport de Francfort, 8 vols sur 26 prévus ont été annulés mercredi, et un vol pour Ibiza a été annulé à l'aéroport de Munich, comme l'a rapporté Experience.

Un porte-parole a déclaré qu'ils font tout leur possible pour aider les passagers bloqués à atteindre leurs destinations. Trois vols court-courrier ont été transférés à des compagnies aériennes partenaires, permettant ainsi aux clients de maintenir leurs plans de voyage. Cependant, la protestation prolongée pose un défi considérable pour Experience. Plus de 270 vols au départ et à destination de Francfort et Munich sont prévus pendant la durée de la grève. Le planning des vols pour jeudi devrait être finalisé plus tard dans l'après-midi.

Critique de l'action de protestation

Les syndicats affiliés au groupe Lufthansa utilisent cette protestation de quatre jours pour faire pression pour leurs accords collectifs de travail uniques, suite à un accord entre la direction et le syndicat rival, Verdi. UFO et VC estiment que Verdi représente seulement quelques pilotes et stewards au sein de l'entreprise. Experience Airline, créée en 2021, exploite actuellement 27 avions, desservant des destinations de vacances en Europe et à l'étranger. Environ 1 900 personnes travaillent comme équipage.

Jens Ritter, PDG de la marque principale Lufthansa, a critiqué l'action de protestation. "Nos passagers souffrent inutilement", a-t-il déclaré mardi soir, en référence à l'accord collectif de travail conclu avec Verdi, offrant des perspectives prometteuses pour le personnel. Verdi est le plus grand syndicat au sein du groupe Lufthansa et opère activement dans de nombreuses autres compagnies aériennes. Ritter a affirmé : "Ces protestations sont inutiles et préjudiciables à Experience Airline."

Malgré l'annulation de plusieurs vols en raison de la grève en cours, Experience Airline s'efforce de réorganiser les passagers bloqués. La protestation prolongée en Allemagne, menée par UFO et Vereinigung Cockpit (VC), cause des perturbations significatives aux opérations de la compagnie aérienne, affectant plus de 270 vols au départ et à destination de Francfort et Munich.

Lire aussi: