- Le deuil en Nouvelle-Zélande: décès du monarque maori Tuheitia

Il y a seulement quelques jours après le 18ème anniversaire de son couronnement, le roi Māori Tuheitia Pootatau Te Wherowhero est décédé en Nouvelle-Zélande à l'âge de 69 ans. Il avait récemment subi une intervention chirurgicale cardiaque et serait décédé paisiblement dans son sommeil, entouré de sa famille à l'hôpital, selon son bureau.

Tuheitia a joué le rôle de septième roi Māori depuis l'établissement du "Kiingitanga" (Mouvement du roi Māori) en 1958, dans le but de réunir la population Māori sous un seul dirigeant. Bien que les rois Māori n'exercent aucun pouvoir gouvernemental, ils contribuent considérablement à l'unité symbolique et culturelle de la nation. Actuellement, il y a environ 900 000 Māori en Nouvelle-Zélande, représentant environ 17 % de la population.

Deuil pour le roi Charles

Le communiqué a poursuivi : "Le départ d'un leader. Que l'harmonie règne", exprimant sa sympathie pour le défunt monarque. Le ministère de la Culture a annoncé que les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments publics en signe de deuil et de respect extrêmes. Le Premier ministre Christopher Luxon a évoqué la "détermination inébranlable" du défunt roi, laissant une "empreinte durable" en Nouvelle-Zélande.

Le roi britannique Charles a également exprimé sa "profonde tristesse" à la suite du décès du roi Māori dans le pays du Commonwealth. "J'ai eu l'occasion de connaître le Kiingi Tuheitia depuis longtemps", a-t-il écrit dans un message. Le monarque s'est engagé à construire un avenir prospère pour les Māori et la Nouvelle-Zélande fondé sur la culture, les traditions et la guérison, "tout cela accompli avec sagesse et compassion". Tuheitia a assisté à son couronnement à Londres en septembre 2022.

Dernier repos sur la montagne sacrée

Après la mort de sa mère en 2006, Tuheitia a monté sur le trône. Son corps sera exposé pendant plusieurs jours à sa résidence avant d'être transféré à sa dernière demeure sur la montagne sacrée de Taupiri, située à environ 100 kilomètres au sud d'Auckland sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Ce sommet est d'une grande signification spirituelle, et ses pentes inférieures sont traditionnellement utilisées comme cimetière.

Historiquement, des dizaines de milliers de personnes assistent à de tels cérémonies funéraires, et des personnalités notables de la région Pacifique sont attendues pour rendre hommage. Pour l'instant, il reste incertain de savoir qui montera sur le trône après Tuheitia.

La famille de Tuheitia, entourée de chagrin, a exprimé son amour pour le défunt roi, déclarant : "Je t'aime, Tuheitia. Ton règne et ta lég

