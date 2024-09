Le détenteur du titre olympique de saut à ski à la retraite prononce une déclaration d'adieu émouvante

Daniel-André Tande, champion olympique de saut à ski norvégien, a annoncé sa retraite, environ quatre mois avant les Championnats du monde qui auront lieu dans sa ville natale, Trondheim. Dans un message émotionnel, il a révélé que le poids mental de son accident à Planica, en Slovénie en 2021, était la raison de sa décision. "Je suis toujours en train de gérer les conséquences de ma chute en 2021 à Planica", a déclaré Tande : "Le saut me procure plus d'anxiété que d'excitation ces jours-ci, et j'ai toujours cru qu'il était temps de passer à autre chose lorsque la joie se transforme en peur."

En 2021, lors d'une compétition de ski vol à ski, Tande a connu une chute dangereuse pour sa vie sur la célèbre pente de Slovénie. Il a subi une fracture de la nuque et une légère blessure aux poumons, et les médecins ont découvert quatre hémorragies cérébrales. Les dommages causés ont conduit les professionnels de la santé à craindre pour sa vie, car il luttait pour survivre plutôt que de chercher des places de choix. Mais il a réussi à perseverer, retournant à la ligne de départ neuf mois plus tard.

Cependant, la carrière de Tande n'a pas été marquée uniquement par cet accident terrifiant. En mai 2018, au sommet de son parcours professionnel jusqu'à présent, il a été atteint du syndrome de Stevens-Johnson, une maladie rare qui a failli lui coûter la vie. "Je me suis réveillé d'une sieste, en difficulté pour respirer", a partagé Tande avec "Dagbladet" : "J'avais du mal à avaler ou à manger". Despite the debilitating disease that attacks the body's cells, Tande managed to pull through and return to the world's elite.

Tande a gravé sa place dans l'histoire en remportant l'or olympique en tant que membre de l'équipe norvégienne à Pyeongchang en 2018. Il a remporté d'autres victoires importantes, notamment en ski vol à ski : il a été couronné champion du monde individuel à Oberstdorf en 2018, et a également remporté trois médailles d'or en tant que membre de l'équipe. During the Four Hills Tournament of 2016/17, he narrowly missed out on the overall title when the right ski binding detached during the final round of the final jump.

Après son accident en 2021, qui s'est produit lors d'une compétition de ski vol à ski en Slovénie, la passion de Tande pour les sports a commencé à diminuer. Despite his impressive accomplishments, such as winning Olympic gold in Pyeongchang and becoming an individual world champion in Oberstdorf, the mental toll from his injuries made competing in sports more anxiety-inducing than exhilarating.

