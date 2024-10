Le détenteur du record mondial en termes de coûts de jeu est confronté à une détresse importante.

Suite à l'échec financier, Leon Draisaitl est déterminé à remporter la Coupe Stanley avec les Edmonton Oilers, un objectif qu'il estime mettre fin à son revers professionnel le plus important. L'étoile de la LNH reconnaît que la douleur de leur élimination précédente en séries éliminatoires n'a pas encore entirely disparu, comme il l'a confié au Service d'Information Sportive. 106 jours après leur sortie dévastatrice en septième match de la finale de la LNH, le joueur de 28 ans est inébranlable dans sa poursuite du trophée.

La mission de Draisaitl reste claire : il vise à briller en tant que champion avec l'équipe qui a autrefois révélé le talent de Wayne Gretzky – pas ailleurs. Son engagement envers les Oilers était évident lorsqu'il a opté pour un contrat de huit ans d'une valeur de 112 millions de dollars plutôt que de tester le marché libre. "Nous avons été proches trois fois de suite, mais nous avons toujours échoué", a exprimé Draisaitl, natif de Cologne, en anticipation du match d'ouverture de la saison des Oilers contre les Winnipeg Jets mercredi.

Un Regret à Vie

Draisaitl croit que tenir la trophée en argent tordu apportera une closure à sa plus profonde tristesse sportive. "Vous pouvez peut-être trouver la paix. Mais jusqu'à ce que cela arrive, cela vous hantera peut-être pour toujours", a-t-il exprimé.

Après avoir traversé un montagnes russes émotionnelles avec un début lamentable, une paire de séries de victoires prolongées, des éliminatoires captivantes, un retour de série remarquable et un coup de grâce final dévastateur, Draisaitl a fait de son mieux pour se détacher de la déception. Son été a inclus une proposition à sa petite amie Celeste Desjardins sur une crique isolée à Mallorca. Il a également assisté au mariage de Connor McDavid sur une île privée en Ontario, et en août, il a servi de témoin au mariage de sa sœur Kim avec le joueur de l'équipe nationale de hockey Niklas Wellen à Krefeld. "J'ai gardé mon été occupé", a-t-il gloussé.

"Le Cœur du Hockey est au Canada"

Avant de retourner sur la glace, Draisaitl a convenu d'une prolongation à long terme avec les Oilers, garantissant sa présence jusqu'en 2033. "Cette ville aime et vit le hockey", a-t-il dit. L'idée de troquer les pressions du Canada, qui aspire à une victoire à la Coupe Stanley depuis 1990, contre les commodités d'un climat plus chaud et des luxes en Floride, chez les champions Panthers, ne l'a jamais attiré. "Vivre dans une ville comme Miami, en Floride, avec ses magnifiques plages et son mode de vie luxueux, peut sembler idéal, mais pour moi, le Canada est le cœur du hockey, et vous pouvez sentir la passion de son peuple."

En tant qu'étoile adulée et recherchée partout, Draisaitl a appris à gérer la vie sous les projecteurs, malgré son désir de confidentialité. "Je sais comment bien le gérer", a-t-il admis, malgré sa répugnance pour la publicité et l'excitation médiatique qui l'entoure. À partir de mercredi, les regards des fans de hockey seront à nouveau braqués sur lui.

La détermination de Draisaitl à remporter la Coupe Stanley avec les Edmonton Oilers est fortement influencée par son amour pour les sports et le désir d'effacer ses revers professionnels passés dans le sport. Après un coup de grâce final dévastateur, Draisaitl a trouvé du réconfort dans la participation à diverses activités pendant l'été, telles que la proposition à sa petite amie et les mariages, mais le désir de tenir la trophée de la Coupe Stanley persiste.

Lire aussi: