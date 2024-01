Le destin et la métrologie s'accordent : L'année des Buffalo Bills s'annonce prometteuse

Vous pensez peut-être que je fais référence au match de division de l'année dernière entre les Kansas City Chiefs et les Bills. C'est possible, mais dans ce cas, je fais référence au match de la Wild Card de l'AFC de 1999 entre les Titans du Tennessee et les Bills. Après cette défaite, les Bills n'allaient plus participer aux playoffs pendant 18 ans.

Les Bills sont malheureusement la seule équipe de ces 30 dernières années à avoir perdu non pas un, mais deux matchs de playoffs après avoir pris l'avantage alors qu'il restait moins de 25 secondes au chronomètre.

Une base de supporters moins importante aurait pu abandonner son équipe après de telles défaites.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne devient pas et ne reste pas supporter des Bills parce que c'est facile. On le devient et on le reste parce que, comme l'a dit Marv Levy, l'ancien entraîneur de Buffalo : "Quand c'est trop dur pour eux, c'est parfait pour nous".

La défaite de l'année dernière contre les Chiefs a rendu les fans des Bills comme moi encore plus impatients de voir les Bills remporter enfin un Super Bowl.

Et quand on regarde les statistiques il y a quelques semaines, on se dit que cet optimisme va porter ses fruits.

Avant la semaine 17, les Bills étaient à égalité avec le meilleur bilan de l'AFC. Ils avaient l'avantage sur les Chiefs pour obtenir une exemption au premier tour des playoffs et l'avantage du terrain pendant toute la durée des playoffs.

Et puis, c'est arrivé : le moment où le football est passé au second plan et où même les hommes les plus durs sont devenus visiblement émotifs.

La mort imminente du safety des Bills, Damar Hamlin, devant la télévision nationale, est probablement le moment où j'ai été le plus abasourdi en regardant un événement se dérouler en direct à la télévision depuis les attentats du 11 septembre.

Pour les téléspectateurs américains, cet événement présente de nombreux parallèles avec l'effondrement soudain du milieu de terrain danois Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque lors de l'Euro 2020, pour les téléspectateurs internationaux.

Cependant, aussi tragique qu'ait été l'expérience de mort imminente de Hamlin, tout comme le rétablissement ultérieur d'Eriksen, les jours qui ont suivi ont été encore plus édifiants.

Son incroyable survie et son rétablissement, ainsi que la façon dont Buffalo et, en fait, le monde entier se sont ralliés à lui, ont incarné les paroles de Levy.

La NFL a fini par annuler le match des Bills contre les Bengals de Cincinnati au cours duquel Hamlin s'est blessé. Bien que cette décision ait été correcte, elle a eu pour effet secondaire de permettre aux Chiefs d'avoir une victoire de plus que les Bills, puisque Buffalo a joué un match de moins.

Les Bills doivent maintenant jouer le premier tour des playoffs alors que les Chiefs obtiennent l'exemption du premier tour.

Malgré tout, je suis plus optimiste que je ne l'ai jamais été depuis que je suis supporter des Bills. J'imagine que c'est ce que les fans de Buffalo ont ressenti pendant la saison 1990/91 - celle qui s'est terminée par la défaite des Bills sur un field goal manqué à la dernière seconde par Scott Norwood face à une équipe de New York Giants qui n'avait pas le vent en poupe (note en passant : je suis trop jeune pour me souvenir de ce match).

Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, une base de supporters moins importante aurait pu abandonner son équipe après une telle défaite. Au lieu de cela, Norwood a été acclamé lors d'un rassemblement au centre-ville après la défaite. Les Bills allaient devenir la première équipe à participer à quatre Super Bowls consécutifs... et à perdre chacun d'entre eux.

Une raison d'être optimiste

Alors pourquoi me sens-je si bien après de telles déceptions ?

Il s'agit peut-être en partie d'un optimisme aveugle. Il s'agit en partie de l'euphorie que j'éprouve après la victoire des Bills sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre le week-end dernier, un match au cours duquel Nyheim Hines a retourné le premier kickoff pour un touchdown et est ensuite devenu le premier joueur depuis 2010 à retourner deux kickoffs pour un touchdown.

Après tout, cela faisait trois ans et trois mois que les Bills n'avaient pas retourné un coup de pied pour un touchdown ; le quart-arrière Josh Allen a lancé pour trois touchdowns; et la défense des Bills a eu trois interceptions contre les Patriots. Le numéro de maillot de Hamlin est, bien sûr, le numéro 3.

Bien sûr, je ne suis pas de ceux qui se fient traditionnellement au destin. Je suis littéralement le seul "data reporter" de CNN.

Parlons donc de statistiques concrètes.

Ce week-end, les Bills affronteront les Miami Dolphins dans le cadre du Wild Card round. Ils ont les faveurs des pronostics et devraient l'emporter avec un score à deux chiffres.

Après cela, la route se compliquera probablement avec le match de division de l'AFC, le match de championnat de l'AFC et le Super Bowl.

Je sais que nous avons la meilleure équipe. Qu'il s'agisse du FPI d'ESPN, de l'Elo de FiveThirtyEight ou du DVOA de Football Outsiders, les Bills sont la meilleure équipe de la ligue selon les indicateurs. Selon le dernier de ces indices, les Bills ne sont que la septième équipe des 40 dernières années à terminer dans les cinq premiers de la ligue en attaque, en défense et dans les équipes spéciales.

Pour paraphraser une autre citation célèbre de Levy, il n'y a vraiment aucun endroit où je préfèrerais être en tant que fan des Bills qu'ici et maintenant.

Source: edition.cnn.com