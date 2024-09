Le désordre et la tourmente à l' US Open ont bouleversé les professionnels de tennis.

Les stars du tennis passent des heures interminables à l'US Open, souvent travaillant bien après minuit. Peu de spectateurs peuvent suivre leur rythme, car la santé des athlètes en pâtit. La tension est importante, surtout compte tenu de l'imprévisibilité du sport. Alexander Zverev détient un titre controversé.

Le joueur italien Jannik Sinner a savouré l'ambiance palpitante de New York. À minuit, il a été acclamé par des fans sous les projecteurs du stade Arthur Ashe pour avoir atteint les quarts de finale à l'US Open. "C'est incroyable", a-t-il déclaré. L'énergie nocturne dans le plus grand stade de tennis du monde a quelque chose de spécial. Cependant, elle peut aussi être très différente. Lorsque la Chinoise Zheng Qinwen a récemment terminé le dernier match féminin à l'US Open à 2h15, seuls quelques fans restaient dans les gradins.

La communauté du tennis discute depuis longtemps des effets illogiques et néfastes des interminables tours de nuit. Les organisateurs de New York avaient espéré régler ce problème avec une nouvelle règle. Cependant, Alexander Zverev a également terminé son match du troisième tour après 2h du matin, ce qui en fait la deuxième fin la plus tardive de l'histoire de l'US Open. Les anciens joueurs et le syndicat des joueurs s'inquiètent.

"L'organisation du tennis est un vrai bazar", a grommelé le récent retraité britannique Andy Murray. "C'est embarrassant de voir des matchs se dérouler jusqu'à 2, 3 ou 4h du matin." Il a terminé sa critique en appelant les organisations professionnelles et les organisateurs des tournois du Grand Chelem à "régler ça".

Nouvelle règle non appliquée

Cette année, les organisateurs de l'US Open ont introduit une nouvelle politique horaire. Si un match n'a pas commencé à 23h15 heure locale en raison d'un match précédent, il peut maintenant être déplacé sur un autre court. "Je pense que c'est un bon début", a déclaré la star américaine Coco Gauff, qui s'était plaint previously des matchs tardifs : "Je crois que ce n'est pas sain et ce n'est pas juste pour ceux qui doivent jouer si tard, car cela perturbe leur emploi du temps."

Cependant, la nouvelle règle n'a pas encore été appliquée à New York - le match du troisième tour d'Aryna Sabalenka n'a commencé qu'à 00h07, à sa demande de jouer sur le stade Arthur Ashe plutôt que sur une arène plus petite. "Les décisions doivent être prises plus tôt sur le changement de courts. Il faut plus de prévisibilité sur l'heure à laquelle les pros jouent", a déclaré Romain Rosenberg du syndicat des joueurs PTPA.

Selon les données du PTPA, le nombre de matchs de nuit aux tournois du Grand Chelem a doublé depuis 2018. Le risque de blessure pour un joueur pendant un match tardif est 25% plus élevé. "La santé des joueurs doit être prise plus au sérieux", réclame Rosenberg. "Il n'est pas étonnant que les joueurs se retirent des tournois, soient épuisés et blessés. La fatigue physique et mentale est réelle."

Zverev dans le match le plus tardif jamais joué

Lorsque les pros de New York jouent jusqu'à 2h du matin, ils ne se couchent généralement pas avant 5h du matin après les soins, les apparitions médiatiques et le trajet jusqu'à Manhattan. Mais cela peut être encore plus tard. Lors du dernier Open de France, un match en cinq sets entre Novak Djokovic s'est terminé à 3h07. Le record du match le plus tardif de l'histoire du tennis est détenu par Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis, qui ont joué jusqu'à 4h34 lors de la finale de l'Open d'Australie de 2008. Alexander Zverev a participé au match le plus tardif jamais joué, qui a duré jusqu'à 4h55 à Acapulco, au Mexique.

"Je n'ai pas besoin d'autres records", a plaisanté le natif de Hambourg après sa nuit de travail à l'US Open. "Peut-être que les sessions de nuit pourraient commencer plus tôt. Mais vous n'avez aucun contrôle sur cela. Les matchs précédents étaient longs. Il n'y a pas grand-chose que le tournoi puisse faire à ce sujet, et ce n'est pas juste de blâmer qui que ce soit."

Les organisateurs arguent qu'il est déjà difficile pour les spectateurs de New York d'atteindre le lieu dans l'est de Queens à 19h en raison du travail. La session de nuit commence avec deux matchs initiés sur deux courts. L'US Open se targue d'assurer l'égalité des sexes dans la planification, contrairement à l'Open de France. "C'est une partie de l'attrait", a déclaré Lew Sherr, PDG de l'Union américaine de tennis. "C'est quelque chose que nos fans aiment", a-t-il ajouté, en faisant référence au surnom de New York. "C'est la ville qui ne dort jamais." Pas même pendant le tennis.

Les discussions en cours dans la communauté du tennis soulignent les préoccupations concernant l'impact des matchs tardifs sur la santé des joueurs lors des tournois du Grand Chelem, tels que l'US Open. Les fans et les anciens joueurs, notamment Andy Murray, ont critiqué la planification de matchs qui se déroulent souvent jusqu'à 2, 3 ou 4h du matin.

