Le designer qui apporte des meubles italiens dans l'un des plus anciens bidonvilles du Kenya

Simplification" est le mot qui m'est immédiatement venu à l'esprit", a-t-il déclaré lors de la visite de CNN dans son studio de Milan, en Italie. "Je savais que je devais m'en tenir à l'essentiel et envisager l'ensemble de la production de manière élémentaire.

La gamme de lits superposés modulaires, de bancs et de tables qui en résulte est assurément simple, tant au niveau de la construction que de la conception. Les meubles de Moor peuvent être construits sur place à l'aide de pièces de bois que les habitants peuvent découper eux-mêmes selon les plans. L'assemblage ne nécessite que quelques outils de base - un ciseau, une équerre de charpentier et un crayon - grâce à un système adaptable d'emboîtements.

L'esthétique utilitaire de ces objets, aux lignes épurées et dépourvus de décoration, n'a pas empêché les élèves de la Why Not Academy, l'école primaire pour laquelle ils ont été conçus, d'en faire un objet de fierté, a expliqué M. Moor.

"Il s'agit d'un design conçu pour fonctionner au sein de la communauté", a-t-il ajouté. C'est un projet conçu pour fonctionner au sein de la communauté", a-t-il ajouté, "un projet qui place la fonction au premier plan, mais qui ne fait aucun compromis sur la forme. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire. Une idée humble.

Construire pour - et avec - les communautés

Le projet de M. Moor, baptisé "Design for Communities", est le fruit de sa collaboration avec LiveInSlums, une ONG italienne qui travaille dans les quartiers urbains informels du monde entier. La directrice de l'organisation, Silvia Orazi, a déclaré qu'il était important que les habitants de l'école de Mathare, l'un des plus anciens bidonvilles de Nairobi, participent au processus de fabrication des meubles et aient leur mot à dire sur l'aménagement de leurs espaces.

Nous ne voulons pas arriver, "régler" le problème et repartir", a déclaré M. Orazi lors d'un entretien téléphonique avec CNN. "L'objectif de LiveInSlums est d'agir aux côtés des habitants, afin de garantir que le changement s'opère selon leurs propres conditions.

L'ONG a invité Moor dans la capitale du Kenya l'année dernière pour assembler les premiers prototypes avec un groupe de huit habitants.

"J'y suis allé avec le dossier et quelques croquis", se souvient le designer. "Mais le travail d'assemblage a été réalisé collectivement. Je n'ai finalement passé que trois jours à l'école, si bien que la construction de chaque pièce a été entièrement réalisée par les personnes avec lesquelles j'ai travaillé.

"Il était essentiel de s'assurer qu'ils pouvaient construire les pièces de manière autonome", ajoute-t-il. "Je n'ai fourni que les plans.

Kevin Ochieng, carreleur de métier, est l'un des ouvriers qui ont participé à la construction du prototype. "Après que Giacomo a expliqué les étapes de la construction des meubles, il a été assez facile de commencer sans lui", a-t-il déclaré à CNN par téléphone depuis Mathare. "L'ensemble du processus était très intuitif. Il n'a fallu qu'une journée pour apprendre, ce qui était assez surprenant".

De retour en Italie, M. Moor dirige une équipe pluridisciplinaire de menuisiers dans son studio de Milan, qui fait également office d'atelier. Charpentier de formation, l'approche pratique du designer est précisément la raison pour laquelle LiveInSlums l'a choisi pour le projet, selon Orazi.

"Il était le candidat idéal pour nous, car il comprend le bois et sait comment le travailler", a-t-elle ajouté. "À Mathare, nous n'avons pas accès à beaucoup d'autres matériaux, et nous devions donc nous assurer que le créatif impliqué serait à l'aise dans ces conditions.

Une fois Moor rentré en Italie, Ochieng, qui n'avait jamais travaillé avec le bois auparavant, a envoyé au designer des vidéos et des photos sur Instagram pour vérifier qu'ils étaient toujours dans les clous. "Il répondait, et nous continuions à construire", a déclaré Ochieng. "Tout s'est fait en douceur. Je me suis sentie très fière de la rapidité avec laquelle je l'ai maîtrisé, car ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise."

À ce jour, la Why Not Academy a installé une douzaine d'objets de Moor dans sa cantine et son dortoir.

Une fonctionnalité discrète

Les assemblages sans colle du designer s'inspirent des techniques de menuiserie qu'il utilise depuis longtemps dans son atelier. "Les assemblages par emboîtement sont souvent utilisés dans les armoires en raison de leur solidité et de leur attrait", explique M. Moor. "Je les ai réinterprétés de manière à ce qu'ils ne nécessitent qu'une poignée d'outils et j'ai simplifié l'ensemble de la technique à l'extrême. C'est un peu comme construire quelque chose en Lego".

Bien que les articulations puissent être fixées sans avoir recours à des attaches métalliques, Moor demande à ceux qui assemblent les meubles de planter quatre clous de soutien dans chaque élément à la fin "pour plus de sécurité", bien que "ces clous ne soient pas indispensables en termes de stabilité structurelle", ajoute-t-il.

"Je voulais éviter d'avoir des clous ou des vis visibles, car même ceux-ci peuvent être difficiles à trouver dans un contexte comme celui de Mathare. Chaque élément devait être strictement nécessaire. Rien de superflu."

Lors de la phase de planification, le concepteur a recherché quel type de bois serait facilement disponible à Mathare - à savoir l'eucalyptus - et a conçu les pièces en conséquence pour assurer la durabilité et l'évolutivité à long terme. Les différents éléments en bois peuvent être remplacés s'ils sont endommagés ou usés par les intempéries, et peuvent même être utilisés pour d'autres types de meubles, selon les besoins.

En dépit de la conception de base, l'apparence a également été prise en compte. "Il était important pour moi de proposer quelque chose qui, tout en étant esthétiquement simple, reste beau", a déclaré M. Moor. "Je pense que le système de cadenas des joints y parvient. Un design fiable n'a pas besoin d'être laid".

Solide et rationalisée, la gamme de meubles a depuis trouvé de nouveaux utilisateurs au-delà de la Why Not Academy, Moor vendant des versions assemblées et désassemblées à des clients privés en Europe. (Dix pour cent des bénéfices de ces ventes sont reversés à l'école de Nairobi par l'intermédiaire de LiveInSlums).

M. Moor espère que ses meubles pourront être utilisés dans d'autres régions du monde aux ressources limitées. Pour l'instant, il se concentre sur sa prochaine collaboration avec LiveInSlums, qui l'amènera à retourner à Mathare en janvier pour réaménager la cuisine de l'école.

"J'aimerais que la cuisine soit davantage reliée à son environnement, tout en conservant la même approche simplifiée de la conception", explique-t-il. "Il n'est vraiment pas nécessaire d'utiliser des matériaux complexes et des accessoires élaborés pour créer quelque chose de bien.

Source: edition.cnn.com