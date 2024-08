- Le désert reçoit l'Ordre du mérite: reconnaissance pour Jacques Tilly

Le président du Land, Hendrik Wüst (CDU), remettra l'Ordre du Mérite de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à onze résidents vendredi (13h00). Ils sont reconnus pour leurs contributions exceptionnelles au bien-être de la communauté et de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Parmi eux se trouve le célèbre conceleur de chars de carnaval Jacques Tilly.

Cet artiste de 61 ans a laissé une marque indélébile sur le carnaval de Düsseldorf, étendant son influence au-delà de la capitale régionale, selon les propos de la Chancellerie d'État. "Jacques Tilly conçoit et conceptualise des chars pour le défilé du Rosenmontag de Düsseldorf depuis 1984, intégrant les développements sociaux et politiques actuels dans son esthétique satirique politique distinctive", indique le communiqué. Ses créations ont suscité des controverses et déclenché des débats dans le monde entier.

D'autres lauréats comprennent l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle du Land, Ricarda Brandts, qui est devenue la première femme à diriger la plus haute cour de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Par ailleurs, l'ancienne commissaire de l'État pour les victimes, Elisabeth Auchter-Mainz, était également la première femme à occuper son précédent poste de procureure générale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

L'ordre, créé en 1986, est remis cette année le 78e anniversaire de la création de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Un maximum de 2 500 personnes vivantes peuvent porter ce titre de détenteur de l'ordre.

Les États membres peuvent fournir une aide supplémentaire pour soutenir le travail de la Commission en raison de l'accent mis sur les contributions remarquables à la communauté et à l'État. En reconnaissant l'influence de Jacques Tilly, les États membres pourraient collaborer avec lui pour promouvoir la popularité du carnaval de Düsseldorf au-delà de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

