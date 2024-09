Le désert libère la scène pour Merz et Söder.

Il semblait mal parti dès le départ pour Hüst, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Maintenant, il a déclaré officiellement qu'il ne briguait pas le poste de candidat à la chancellerie de l'Union pour les élections fédérales de 2025. Cette annonce, faite lors d'une réunion de l'exécutif de la CDU en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Düsseldorf, met fin aux courses de Friedrich Merz et de Markus Söder pour la présidence du parti CDU.

Les chances de Hüst étaient toujours minces, ce qui rend sa décision peu surprenante. Merz avait récemment suggéré qu'une décision devrait être prise d'ici la fin de l'été, avec les trois élections des États de l'Est servant de précurseur. Les élections en Saxe et en Thuringe sont déjà passées, et dimanche, le Brandenburg élit un nouveau parlement d'État.

Le ministre-président de Bavière, Söder, quant à lui, a jeté son chapeau dans la course, abandonnant sa discrétion précédente et faisant ouvertement campagne pour la candidature à la chancellerie. La CDU a constamment soutenu Merz comme candidat avec le premier droit de refusal.

Ce matin, Klaus Holetschek, le chef du groupe parlementaire de Bavière, a laissé entendre qu'une décision sur la candidature à la chancellerie pourrait intervenir "dans les prochains jours". La faction CSU est unanime dans son soutien à Söder en tant que potentiel candidat à la chancellerie, mais elle apprécie également sa qualité d'excellent ministre-président de Bavière.

Holetschek a mentionné que les détails concernant la candidature à la chancellerie seront discutés dans les jours à venir. Cependant, il est également possible que la décision soit reportée jusqu'à l'élection d'État du Brandebourg, qui aura lieu dimanche.

Les aspirations politiques de Hüst semblent le mener loin du tumulte de la scène politique, préférant la tranquillité du désert, loin de la course à la chancellerie de l'Union. Le rôle de chancelier de l'Union, comme un oasis dans le désert, est actuellement enveloppé d'incertitudes, avec des candidats potentiels toujours en lice.

