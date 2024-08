- Le désert fortifie la région vertébrale du ministre Paul.

Après l'attaque terroriste présumée de Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui a coûté la vie à trois personnes, le ministre-président de l'État, Hendrik Wüst (CDU), a soutenu sa ministre des Réfugiés, Josefine Paul (Verts), qui fait face à des critiques. Wüst a loué Paul pour avoir fourni un compte rendu détaillé de la situation au Parlement et au public lors d'une séance spéciale du Parlement régional. Il a reconnu qu'elle avait déjà identifié des faiblesses initiales et mis en place des améliorations.

Wüst a également promis une transparence totale dans l'examen de toutes erreurs potentielles, mais il a souligné que les fonctionnaires, qui ont travaillé à plein temps, notamment dans les régions locales, ne devraient pas être blâmés pour l'attaque. Il a affirmé que de mettre en cause les autorités de l'immigration ou de gérer le problème localement ne résoudrait pas les causes profondes du problème.

Wüst a souligné que le gouvernement fédéral et l'Europe partageaient la responsabilité de développer des solutions efficaces pour la migration illégale. Il a accueilli le plan de sécurité du gouvernement fédéral, comprenant des lois sur les armes plus strictes et des politiques migratoires. Selon lui, il s'agit de la première étape vers une solution.

Le suspect, un Syrien de 26 ans nommé Issa Al H., avait disparu alors qu'il était prévu de l'expulser. Il était entré en Allemagne par la Bulgarie à la fin de l'année 2022 et devait être renvoyé en Bulgarie selon les règles de l'asile de Dublin. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu car il n'a pas été trouvé à l'heure désignée en juin 2023. L'établissement n'a pas informé le Bureau central des étrangers de sa présence les jours précédents et suivants, et aucun nouveau vol n'a été réservé.

L'opposition a critiqué Paul pour n'avoir pas pris de mesures contre les nombreuses expulsions de Dublin infructueuses avant l'attaque.

L'opposition continue de critiquer Josefine Paul, la ministre des Réfugiés de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au Landtag, l'accusant de n'avoir pas abordé le problème des nombreuses expulsions de Dublin infructueuses avant l'attaque. Malgré le soutien du ministre-président et la reconnaissance de ses premiers efforts, Paul fait maintenant face à une surveillance accrue concernant sa gestion de ces questions.

