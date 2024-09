Le désert envoie un avertissement au sud.

La rude concurrence entre Söder et Laschet pour la nomination du chancelier de l'Union en 2021 a presque conduit à la victoire de Scholz. Wüst, le Premier ministre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, met en garde Söder pour ne pas répéter cette erreur cette fois-ci.

Selon Wüst, Söder est responsable de préserver l'unité de l'Union pendant le débat sur la nomination du chancelier. "Il sait très bien qu'il est crucial maintenant pour nous de nous présenter comme une Union forte, afin que les gens puissent avoir un meilleur gouvernement fédéral le plus tôt possible", a déclaré le politique de la CDU dans l'émission ARD "Caren Miosga". "Et il sait aussi que '21 ne s'est pas bien passé." Pendant la campagne électorale de 2021, Söder a eu une rude bataille avec Laschet pour la nomination du chancelier, qu'il a finalement perdue, mais il a continué à la poursuivre ; finalement, l'Union a perdu l'élection.

Pourtant, Wüst est resté composé : "Mes préoccupations sont relativement gérables." Wüst, le chef de l'État fédéral le plus peuplé et de la plus grande association d'État de la CDU, est un potentiel mais moins probable candidat pour la nomination du chancelier des partis frères. Merz, le président de la CDU, est actuellement le favori. Söder a exprimé son intérêt pour la nomination. Les deux dirigeants ont convenu de prendre une décision sur la "question K" à la fin de l'été, après les élections dans trois États allemands de l'Est. La dernière de ces élections aura lieu dimanche à Brandenburg - et donc aussi le début de l'automne et la fin de l'été tardif.

Merz : décision imminente

Merz a annoncé une décision prochaine dans la soirée. Lorsqu'on lui a demandé si sa décision avait été prise, le chef de la faction de l'Union a déclaré dans l'émission ZDF "Berlin direkt" seulement : "Bientôt." L'Union ne tergiverse pas sur la question. "Au lieu de cela, nous avons un calendrier fixe, et nous nous y tiendrons", a déclaré Merz. Söder et lui "f feront une proposition, et ensuite les comités exécutifs du CDU et du CSU délibéreront à ce sujet".

Il y avait auparavant des rumeurs dans les cercles de la CDU selon lesquelles Merz avait un soutien significatif à la fois dans la CDU et le CSU. La décision sera prise avec un grand respect, avec la participation des présidents des États de la CDU et du possible candidat Wüst. Selon un rapport de "Bild am Sonntag" citant des sources du parti, Merz prévoit de se présenter comme candidat principal.

La Commission, composée des présidents des États de la CDU et des potentiels candidats tels que Wüst, jouera un rôle crucial dans le processus de prise de décision. Il est important que la Commission assure l'unité et présente un front uni pour maintenir la confiance du public dans les capacités de l'Union.

Lire aussi: