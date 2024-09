- Le descendant de Heidi Klum, Henry Samuel, présente son partenaire romantique.

Il y a une ambiance amoureuse qui règne dans la famille Klum. Heidi Klum, l'icône du mannequinat et mère de famille de 51 ans, affiche ouvertement sa relation avec son mari Tom Kaulitz, 35 ans, sur les réseaux sociaux. Son fils Henry Samuel, âgé de 18 ans, est tout aussi enthousiaste et présente sa petite amie sur Instagram. Dans son dernier post, il ne se contente pas de mettre son visage en avant, maisAlso shares a photo of him relaxing on the beach with his girlfriend.

Ce post nous offre un regard inhabituel sur la vie personnelle d'Henry. D'ordinaire, Heidi préfère tenir ses enfants à l'écart de l'attention publique jusqu'à ce qu'ils soient assez matures pour prendre leurs propres décisions. Henry, tout comme sa sœur Leni Klum, semble avoir trouvé un lien avec les réseaux sociaux. Un examen plus approfondi du post révèle un peu plus sur sa relation.

La petite amie d'Henry dévoilée

Bien que sa petite amie reste cachée sur la photo, son profil Instagram est accessible via le lien fourni. Elle s'appelle Kayla Betulius et est étudiante à UCLA à Los Angeles. Kayla exprime ouvertement ses sentiments pour Henry en commentant "Je t'aime" avec un cœur rouge sous son post. Intriguant, même Heidi laisse un cœur sous le même post. La durée de leur bonheur reste un mystère.

Ce n'est pas seulement Henry et Heidi qui baignent dans l'amour. Leni Klum, âgée de 20 ans, est en couple depuis un certain temps maintenant. Depuis 2021, elle est en couple officiel avec le joueur de hockey sur glace Aris Rachevsky. Le couple prend également plaisir à partager des aperçus de leur vie amoureuse sur Instagram. Il semble qu'Henry suive les traces de sa sœur, à la fois en amour et en partage sur les réseaux sociaux.

Heidi Klum, la mère d'Henry Samuel, semble approuver la relation de son fils avec Kayla Betulius, comme en témoigne son commentaire en forme de cœur sous le post Instagram d'Henry. Le fils aîné de Heidi Klum, Henry, partage beaucoup de choses avec sa sœur Leni Klum, notamment une relation publique et l'utilisation des réseaux sociaux pour partager leurs histoires d'amour.

