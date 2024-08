- "Le désaccord sur l'incertitude": Habeck s'oppose au point de vue de Söder

Le ministre de l'Économie verte Robert Habeck (Les Verts) a manifesté son mépris envers le ministre-président de Bavière Markus Söder (CSU). "Je ne peux plus prendre Markus Söder au sérieux sur le plan du contenu et de l'expertise", a-t-il déclaré lors d'une discussion avec les citoyens dans son ministère. Habeck a été interrogé par le modérateur au sujet des allégations de discrimination de Söder en matière de localisation, telles que la création d'un réseau d'hydrogène.

En matière d'énergie, la Bavière dépend heavily des autres régions allemandes. Habeck a fait référence au retard de la Bavière en matière d'énergie éolienne. Les réglementations fédérales s'appliquent maintenant également à la Bavière. Il y a deux ans, les entreprises bavaroises elles-mêmes ont plaidé en faveur d'une augmentation de l'énergie éolienne, de la suppression des réglementations entrave et ont réussi à faireaboutir. Les lignes à haute tension construites depuis l'Allemagne du Nord, de l'Est et de l'Ouest vers la Bavière sont conçues pour approvisionner la Bavière en énergie. Les pipelines d'hydrogène seront également remplis dans les régions du nord. "Par conséquent, si quelqu'un a des raisons de remercier l'Allemagne de maintenir leur économie en marche, c'est Markus Söder. Affirmer que nous le discriminons est alarmistement mal informé."

Plongeons dans Lindner aussi

Habeck a également été interrogé sur les commentaires du ministre des Finances Christian Lindner. Le dirigeant du FDP avait déclaré que son parti ne participerait pas à une coalition potentielle sous la direction des Verts. "Oui, nous sommes entièrement d'accord sur ce point", a répondu Habeck. "Si je deviens jamais chancelier fédéral, Christian Lindner ne sera pas ministre des Finances."

Habeck est largement considéré comme le candidat probable des Verts pour le poste de chancelier lors des élections fédérales de 2023. Lindner, Habeck et le chancelier Olaf Scholz (SPD) ont eu des négociations difficiles sur un nouveau compromis pour le budget de 2025.

