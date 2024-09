Le dernier sous-marin chinois a rencontré un incident de plongée.

Depuis un certain temps, la Chine a augmenté sa flotte navale, mais des événements récents indiquent un revers. Selon des rapports, le dernier sous-marin à propulsion nucléaire de la Chine a connu un triste destin dans un chantier naval.

Le sous-marin, un modèle pionnier de sa classe, aurait coulé il y a plusieurs mois dans un chantier naval, selon un article publié par le Wall Street Journal (WSJ). Des officiels des États-Unis ont décrit cet événement comme un revers majeur pour l'un des projets de défense clés de la Chine. L'incident se serait produit fin mai ou début juin au chantier naval de Wuchang, près de Wuhan, sur le fleuve Yangtze. Les autorités sont soupçonnées d'avoir caché l'incident.

Les circonstances de l'incident restent floues, notamment s'il y a eu des victimes ou si le sous-marin était chargé de matériau nucléaire au moment du naufrage. Le sous-marin coulé, faisant partie de la classe Zhou, est reconnaissable à sa poupe en forme de X, conçue pour améliorer la maniabilité. Des images satellites montrent le sous-marin amarré sur le fleuve Yangtze fin mai, en train de subir les dernières préparations. D'autres images de début juin montrent de grandes grues en action sur le site, probablement pour renflouer le sous-marin du lit du fleuve.

Un officiel américain de haut rang a déclaré au journal : "Il n'est pas surprenant que la Marine de l'Armée populaire de libération ait tenté de cacher le fait que son sous-marin à propulsion nucléaire nouvellement construit et sans précédent a coulé au dock." De plus, il a remis en question les normes de formation et la fiabilité de l'équipement, tout en soulevant des préoccupations concernant la responsabilité interne de l'Armée populaire de libération et sa gestion de l'industrie de la défense chinoise, connue pour sa corruption.

Les rapports suggèrent que la Chine cherche à étendre sa marine, y compris sa flotte de sous-marins, dans le but d'exercer une pression politique et militaire sur Taïwan. Selon un rapport du Pentagone publié l'an dernier, la Chine disposait de 48 sous-marins d'attaque à propulsion diesel et de 6 sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire à la fin de l'année 2022. La Chine est censée développer de nouveaux modèles pour contrer les capacités des États-Unis en cas de conflit autour de Taïwan. Principalement conçus pour couler d'autres sous-marins, les sous-marins d'attaque jouent un rôle crucial dans la guerre sous-marine.

Le sous-marin coulé, une perte importante pour la Chine, était un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de la classe Zhou. Malgré les efforts continuels de la Chine pour étendre sa flotte de sous-marins, cet incident au chantier naval de Wuchang est considéré comme un revers dans ses projets de défense impliquant de tels sous-marins.

