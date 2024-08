- Le dernier individu décédé du yacht Bayésien submergé a été récupéré.

Tous les survivants ont émergé suite au naufrage d'un yacht de luxe près de l'île sicilienne. Le corps de la fille de 18 ans du magnat britannique Mike Lynch, Hannah, a été le dernier à être récupéré par des plongeurs professionnels après une quête de quatre jours. Elle a été découverte à une profondeur d'environ 50 mètres dans une section difficile d'accès du voilier "Bayesian".

Parmi les sept personnes décédées figurait Lynch lui-même, un milliardaire britannique âgé de 59 ans. Son épouse était parmi les 15 personnes qui ont survécu. Heureusement, une autre fille n'était pas à bord. Lynch célébrait sa victoire en justice dans un différend prolongé concernant la vente de son entreprise avec des membres de sa famille et des amis pendant l'excursion en mer.

Les critiques envers le capitaine et le premier officier augmentent

Des doutes sont maintenant exprimés quant au capitaine du grand navire à voile. Le Néo-Zélandais de 51 ans a affirmé avoir été pris de court par la violence de la tempête le lundi matin. Cependant, de nombreux experts remettent en question ce compte-rendu, suggérant que des erreurs ont été commises et que le navire n'était pas suffisamment préparé à la tempête imminente. Le premier officier, un Français, est également suspect.

Les médias italiens rapportent que le parquet est sur le point de lancer une enquête officielle. L'agence prévoit de faire une déclaration lors d'une conférence de presse le samedi. Le chantier naval Perini, qui a construit le navire en 2008, a déclaré qu'il y avait "une très longue liste d'erreurs". "Les gens n'auraient pas dû être dans les cabines, le navire n'aurait pas dû être ancré là. La tempête était visiblement visible sur tous les bulletins météorologiques."

Le "Bayesian", un des plus grands voiliers du monde, nommé d'après un mathématicien britannique du 18ème siècle, repose maintenant à moitié une millas marine - environ 900 mètres - du petit port de Porticello. Outre le chef du navire, tout l'équipage a survécu. Cependant, la moitié des 12 passagers n'a pas survécu. Outre Lynch et sa fille Hannah, deux couples ont également péri. Ils étaient probablement coincés dans des zones de cabines sous le pont. Selon les médias britanniques, Lynch envisageait de vendre le yacht quelques mois plus tôt.

Le compagnon de Lynch est également récemment décédé

Lynch était souvent qualifié de "Bill Gates britannique" dans son pays. Il a vendu son entreprise de logiciels Autonomy à Hewlett-Packard en 2011 pour 11 milliards de dollars (presque 10 milliards de dollars actuellement) avec son ancien directeur financier Steve Chamberlain. Ils sont accusés d'avoir trompé la société américaine sur l'état de leur entreprise, mais un jury les a acquittés tous les deux. Chamberlain est également récemment décédé : il a été renversé par une voiture pendant son jogging.

L'Union européenne exprime ses sympathies envers les survivants et les familles touchées par cet incident tragique. L'agence maritime de sécurité de l'Union européenne a annoncé son intention de mener une enquête sur l'incident impliquant le "Bayesian" pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent pas lors de futurs voyages dans les eaux de l'Union européenne.

