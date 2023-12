Le dernier film de Bob Saget sera présenté au festival du film d'Austin

Le film, dont la première aura lieu plus tard ce mois-ci au festival du film d'Austin, met en scène Saget dans ce qui s'est avéré être son dernier rôle principal dans un film. L'acteur et humoriste est décédé en janvier à l'âge de 65 ans.

"Le décès de Bob a été un choc pour toute l'équipe de 'Daniel's Gotta Die'. C'était un collaborateur à part entière et il aimait vraiment ce film", a déclaré Jeremy LaLonde, le réalisateur du film, dans un communiqué. "C'est avec une grande tristesse qu'il n'a jamais pu le voir terminé. J'ai hâte de voir comment le public réagira à sa dernière performance au festival du film d'Austin, avec son dernier cadeau à tous ceux qui l'aimaient."

Matthew Dressel, l'un des scénaristes du film, a déclaré que Saget avait mis tout son cœur dans le projet.

"Bob a vraiment aimé le scénario et a assumé un rôle très paternel dès le début, désireux d'aider de toutes les manières possibles", a déclaré Dressel.

"Il a vraiment fait remonter le cœur du personnage à la surface du scénario et s'est efforcé de faire en sorte qu'il soit toujours parfait. Sur le plateau, il avait toujours les pages du scénario en main et me parlait souvent pour s'assurer que le personnage était tel que je l'avais imaginé", a-t-il ajouté. "S'il y a une personne qui méritait de voir ce film, c'est bien Bob et je serai toujours triste qu'il ne puisse pas le voir. Il nous a aidés à concevoir un adieu magnifique et réconfortant, et je pense que les gens l'apprécieront vraiment."

Le film raconte l'histoire d'un homme qui tente de renouer avec sa famille, laquelle préférerait le tuer pour récupérer son héritage. Il met également en vedette Joel David Moore, Jason Jones, Mary Lynn Rajskub, Carly Chaikin et Iggy Pop.

Plus de 33 films sont inscrits au festival de cette année, qui se déroulera du 27 octobre au 3 novembre à Austin, au Texas.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com