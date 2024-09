- Le dernier épisode de "Game of Thrones" est malheureusement désigné.

Selon un récent rapport publié par "Daily Mail", la pire fin de série télévisée de tous les temps aurait peut-être été identifiée. Alors que le dernier épisode de la saga fantastique "Game of Thrones" a réussi à se glisser dans le top 10 des pires conclusions de séries, la fin de "House of Cards" remporte la palme. Cet épisode de 2018 a obtenu la note misérable de 2,6 sur 10 sur "IMDB", une baisse de 55% par rapport à la note moyenne de 8,1 des épisodes.

La série Netflix a été confrontée au défi de continuer sans son acteur principal, Kevin Spacey, accusé de comportements inappropriés. Dans le dernier épisode de "House of Cards", il y a un affrontement mortel à la Maison-Blanche entre Doug Stamper (Michael Kelly) et la Présidente Claire Underwood (Robin Wright). Cette fin a également dépassé les analyses précédentes de fins de séries décevantes.

La fin de "Game of Thrones" arrive troisième

Le dernier tome de la série de mangas "The Promised Neverland" semble également avoir déçu les spectateurs, se classant deuxième dans cette nouvelle étude. En dépassant même la conclusion controversée de "Game of Thrones", cela a suscité un tollé en 2019, avec des fans qui ont même lancé une pétition en ligne pour une nouvelle saison finale "qui a du sens". Malheureusement, leurs efforts ont été vains.

La série "Killing Eve" s'est classée quatrième dans l'analyse des fins de séries les plus décevantes. Elle a été suivie par "Dexter", "Two and a Half Men", "Ragnarok" et "Power". "Bloodline" et "MythBusters" ont terminé la liste en neuvième et dixième position, leur dernière épisode n'ayant probablement pas été bien accueilli par les spectateurs.

Malgré sa présence dans la liste des pires fins, le dernier épisode de "Game of Thrones" a encore suscité la controverse, incitant des fans à lancer une pétition en ligne pour une refonte. Ironiquement, la fin de "Game of Thrones" arrive troisième dans cette nouvelle évaluation des conclusions de séries les plus décevantes.

Lire aussi: