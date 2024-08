- Le dernier ennui de la ville est le pinceau.

En Saxe-Anhalt, la lutte contre les bestioles indésirables ne se limite plus au papillon processionnaire du chêne, mais inclut également la processionnaire du pin. Depuis cinq ans, le ministère de la Santé soutient des initiatives contre le papillon processionnaire du chêne, mais cette année, la processionnaire du pin a été ajoutée au combat. L'État fournit aux municipalités environ un million d'euros au total pour lutter contre les chenilles.

Selon les déclarations du ministère, outre les districts d'Anhalt-Bitterfeld et de Mansfeld-Sud-Harz, Wittenberg a été fortement touchée par la processionnaire du pin. Bien que les efforts contre le papillon processionnaire du chêne aient donné des résultats significatifs, la processionnaire du pin a pris le devant de la scène, selon les déclarations du district. Tout comme le papillon processionnaire du chêne, la processionnaire du pin est également problématique et dangerous. "Wittenberg a pris en compte les avertissements des villes du district et a reconnu dès le début que la processionnaire du pin représente également un risque important", a déclaré le vice-landrat Joerg Hartmann.

Les papillons processionnaires du chêne sont principalement combattus dans la région nord

L'Office régional de l'agriculture et de l'horticulture de Saxe-Anhalt classe les papillons processionnaires du chêne et la processionnaire du pin comme des chenilles nuisibles. Les contacts avec les poils de chenille peuvent provoquer des irritations cutanées et des allergies. Au cours des 14 dernières années, une augmentation de la présence de papillons processionnaires du chêne a été observée en Saxe-Anhalt. Actuellement, le nord de l'État est la région la plus touchée. L'Altmarkkreis Salzwedel et Stendal reçoivent le financement le plus élevé pour lutter contre le papillon processionnaire du chêne, selon le ministère de la Santé.

L'Office régional de l'agriculture et de l'horticulture de Saxe-Anhalt lutte également contre la processionnaire du pin, qui provoque des irritations cutanées et des allergies comme le papillon processionnaire du chêne. En raison de son impact, Wittenberg a rejoint les efforts pour lutter contre la processionnaire du pin, la reconnaissant comme un risque important comme son homologue du nord.

Lire aussi: