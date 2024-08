- Le dernier discours de Bach, "Les jeux d'une nouvelle ère"

Le président sortant du CIO Thomas Bach, lors de son ultime discours de clôture olympique, a mis en avant le renouvellement de l'Agenda olympique pour les Jeux de Paris comme un succès. "Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été des Jeux d'une nouvelle ère", a déclaré le allemand de 70 ans lors de la cérémonie de clôture au Stade de France.

"Les premiers Jeux olympiques à incarner pleinement nos réformes de l'Agenda olympique : plus jeunes, plus urbains, plus inclusifs, plus durables. Les premiers Jeux olympiques avec une parité gender totale", a-t-il déclaré.

Bach a remercié les hôtes. "Chers amis français, vous êtes tombés amoureux des Jeux olympiques. Et nous sommes tous tombés amoureux de vous", a déclaré le champion olympique d'escrime en 1976.

Bach a annoncé sa retraite

Le natif de Wurtzbourg avait annoncé samedi qu'il quitterait son poste de président du CIO à la fin de son deuxième mandat l'année prochaine. Il a déclaré qu'il ne serait pas d'accord pour changer le Règlement olympique pour abolir la limite de mandat, lors de l'Assemblée générale du Comité international olympique à Paris. Il avait pris la tête de l'

Lire aussi: