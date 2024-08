- Le dernier chapitre du parcours mondial de Ludwig en volley-ball de plage

La carrière professionnelle exceptionnelle de Laura Ludwig, championne olympique de beach-volley, se termine. À 38 ans, associée à Louisa Lippmann, elle a été défaite en quarts de finale de l'événement prestigieux de Hambourg, sa ville d'adoption, par ses successeurs allemandes Svenja Müller et Cinja Tillmann. Les championnes d'Europe ont remporté la victoire face à Ludwig et Lippmann avec un score final de 21:15, 21:18.

Après une élimination précoce en phase de groupes aux Jeux Olympiques de Paris, Ludwig a annoncé sa retraite. Après le tournoi international de Hambourg, elle mettra fin à sa carrière pour de bon lors des prochains Championnats d'Allemagne à Timmendorfer Strand. Ludwig aura droit à un départ officiel lors des finales à Hambourg le dimanche.

Ludwig et Lippmann se sont qualifiées pour les seizièmes de finale vendredi en battant le duo lituanien Monika Paulikienė et Ainė Raupelytė. Elles ont ensuite battu Julia Scoles et Betsi Flint des États-Unis avec un score de 21:15, 19:21, 15:12 pour se qualifier pour les quarts de finale contre Müller et Tillmann.

Les jeunes de 23 ans Müller et la plus âgée de 10 ans Tillmann affronteront le duo brésilien Galil Thamela Coradelli et Victoria Lopes Pereira Tosta dimanche, en quête d'une place en finale.

Ehlers et Wickler se retirent en raison de blessure

Par ailleurs, les médaillés olympiques de silver Nils Ehlers et Clemens Wickler ont dû se retirer du tournoi de Hambourg en raison de blessure. Durante leur victoire lors du match d'ouverture contre le duo suisse Quentin Métral et Jonathan Jordan jeudi, Ehlers s'est blessé à la cheville.

Ensuite, le duo de Hambourg n'a pas participé à ses deux matchs suivants de groupe. Malheureusement, la blessure d'Ehlers était trop grave pour qu'il puisse continuer.

Après la sortie décevante à Paris, Ludwig a exprimé son intention de prendre sa retraite lors des Championnats d'Allemagne à Timmendorfer Strand. Malgré leur défaite en quarts de finale à Hambourg, Ludwig et Lippmann ont eu une bonne course, atteignant les seizièmes de finale avant de mettre fin à leur carrière.

