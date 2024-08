Le dernier chapitre de l'Olympiade de Watt se termine dans des conditions boueuses

Au milieu de la pluie torrentielle, il y a un éclaboussement et une nébulosité rafraîchissants. Les athlètes participant à des activités de loisirs boueuses et imperméables affluent à Brunswick pour les Jeux de la Wattle. C'est la dernière occasion de s'immerger dans la boue pour une bonne cause.