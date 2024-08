- Le dernier à rire, contestant connu pour le spécial d'Halloween

En octobre, les fans de la série à succès d'Amazon "Last One Laughing" avec Michael "Bully" Herbig auront enfin du nouveau contenu. Alors qu'Amazon ne sort pas une saison complète, il y aura un spécial Halloween. Le dernier spécial remonte à décembre 2023. Contrairement aux saisons régulières, les spéciaux ne comportent que trois épisodes, et non six.

Le journal "Bild" a déjà rapporté que les frères Kaulitz, Bill et Tom, participeront. Cependant, il reste à voir combien de temps ils tiendront. Surtout le joyeux Bill pourrait avoir du mal à ne pas rire à chaque petite blague. Il y a toujours un certain nombre de "cannon fodder" - dans les saisons passées, Barbara Schöneberger, Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt et Ina Müller n'ont pas particulièrement bien réussi.

Seulement trois nouveaux visages

Dans le spécial à venir, les frères n'auront Certainly pas une tâche facile, car "Bild" a maintenant révélé le reste de la liste des participants. Mirja Boes, invité régulier Torsten Sträter, Palina Rojinski, Olaf Schubert, Annette Frier et Sasha seront également là. Outre les frères Kaulitz, seul Sasha est nouveau - les autres ont un avantage en termes d'expérience.

Torsten Sträter et Mirja Boes ont déjà remporté "Last One Laughing", donc ils connaissent bien le format. Olaf Schubert a coûté des vies précieuses à plusieurs participants dans plusieurs saisons. Palina Rojinski a une sorte de deuxième chance après son élimination précoce dans la troisième saison. Mais ce ne sera pas facile.

Règles spéciales dans les spéciaux "Last One Laughing"

Rappel : dans "Last One Laughing", l'objectif n'est pas de rire. Chacun a un rire gratuit, et la deuxième bêtise entraîne l'élimination. La personne qui a le mieux réprimé ses émotions à la fin peut faire don de la récompense de €50,000 à une œuvre de charité de son choix.

Si Amazon conserve les règles spéciales du dernier spécial, les participants devraient probablement concourir en équipes lors de l'édition Halloween. Dans le dernier spécial de Noël, cela signifiait : si l'un riait, les deux perdaient une vie. Double défi pour les frères Tokio Hotel, alors.

Il est également incertain s'il y aura des apparitions spéciales d'anciens participants dans le spécial à venir. Anke Engelke et Bastian Pastewka sont practically partie intégrante de l'ameublement, et Max Giermann est rarement absent du format. Si l'un des frères Kaulitz, surtout Bill, parvient à survivre à cela, ce serait plutôt une sensation.

Les fans impatients du retour de "Last One Laughing" sur Amazon peuvent également profiter de regarder le spécial sur Prime Video. Pour voir les frères Kaulitz, Bill et Tom, en action, assurez-vous de regarder Prime Video pendant le spécial Halloween.

Lire aussi: