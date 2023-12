Le derby Real Betis - Séville se termine avec un jour de retard et sans supporters après qu'un joueur a été touché par un projectile

Le match a débuté samedi au stade Benito Villamarín du Betis, mais il a été interrompu alors que le score était de 1-1 après que le milieu de terrain de Séville Joan Jordán a été touché à la tête par un poteau lancé par un spectateur.

Les médias espagnols ont rapporté que la police avait inspecté la zone des tribunes d'où elle pensait que le projectile avait été lancé.

Jordán a été hospitalisé et on lui a diagnostiqué une "lésion cérébrale traumatique", a indiqué le FC Séville, et il n'a pas pu jouer le match après sa reprise dimanche, en raison d'un "avis médical".

Le FC Séville a exprimé son "désaccord absolu" avec la décision de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) de reprendre le match en l'absence de Jordán.

Malgré les protestations de Séville, le match s'est poursuivi et le Betis s'est qualifié pour les quarts de finale de la Copa del Rey grâce au but de Sergio Canales à la 73e minute.

LIRE : Manchester City fait un grand pas vers la défense du titre de champion d'Angleterre en battant Chelsea

L'entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui, qui a confirmé que le traumatisme crânien de Jordán avait provoqué une hypertension et des vertiges, a condamné la réaction des joueurs du Betis à la suite de l'incident.

Le milieu de terrain mexicain du Betis, Andrés Guardado, a été vu en train de se moquer de l'incident alors que les joueurs quittaient le terrain dimanche, jetant une bouteille sur sa tête et tombant au sol alors que plusieurs coéquipiers riaient autour de lui.

Cependant, dans un post Instagram, Guardado a nié que c'était son intention : "À aucun moment je ne me moque de l'incident dont Jordán a souffert ... qui est quelque chose qui ne devrait jamais se produire sur un terrain de football et qui est malheureux et embarrassant ! ... Croyez-moi, si je savais que Jordán était vraiment mauvais, je ne ferais jamais ça !"

Mais Guardado a ensuite semblé remettre en question la gravité de l'incident dans le même message, en disant : "...ce que je ne suis pas d'accord, c'est tout ce qui s'est passé après sur le terrain que j'ai vécu de première main, où nous nous connaissons tous dans le monde du football et je sais que tôt ou tard, on saura ce qui s'est réellement passé !"

Plusieurs joueurs du Betis ont également insinué que Jordán avait réagi de manière excessive pour tenter de faire suspendre le match.

Lopetegui a déclaré qu'il était "regrettable que des collègues professionnels" soient "capables de mettre l'accent [sur l'incident] sur d'autres choses".

"Il faut condamner ou ne pas condamner", a déclaré Lopetegui aux journalistes après le match. Il n'y a pas d'autre choix que de condamner l'incident ou de ne pas le condamner", a déclaré Lopetegui après le match.

"Il a été étourdi, il a subi un traumatisme crânien. Le joueur blessé est la victime. Comment ont-ils joué [le match] aujourd'hui alors qu'il y avait d'autres options ?"

Le derby de Séville, ou El Gran Derbi, est largement considéré comme l'une des rivalités les plus amères du football. Lors d'un précédent incident, en 2007, Juande Ramos, alors entraîneur de Séville, avait été assommé par une bouteille lancée depuis les tribunes.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com