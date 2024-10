Le député républicain Lawler avoue avoir noirci sa peau pour un costume d'Halloween sur le thème de Michael Jackson, comme en témoigne la photo publiée.

Le représentant du GOP de New York, Mike Lawler, a admis avoir utilisé de la maquillage foncé dans le cadre d'un hommage à Michael Jackson, terme qu'il utilise après having été démasqué par The New York Times pour avoir utilisé du blackface pendant ses années universitaires en 2006.